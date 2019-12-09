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Благотворительная акция «Наши дети»

10.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

9 декабря в республике стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети», которая пройдет по 10 января 2020 года.

В новогодних мероприятиях акции «Наши дети» примут участие около 150 тысяч юных жителей Могилевской области, сообщается на сайте mogilev-region.gov.by.

Областная губернаторская елка в Могилеве состоится 27 декабря во Дворце культуры области и соберет около 600 детей со всего региона, в числе которых – отличники учебы, победители районных и областных олимпиад, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лидеры и активисты детских общественных организаций. В стенах этого учреждения мероприятие пройдет впервые. Выбор главной праздничной сцены был не случайным: год назад к проведению в Могилеве V Форума регионов Беларуси и России во Дворце культуры области прошел капитальный ремонт с модернизацией, и он превратился в современный многофункциональный культурный центр. Ребята поучаствуют в театрализованном представлении у елки, получат сладкие подарки и увидят музыкальную новогоднюю сказку «Волшебный переплет».

Всего участниками новогодних мероприятий республиканской благотворительной акции «Наши дети» станут около 150 тысяч юных жителей Могилевской области. До 10 января представители исполнительной власти региона с подарками и поздравлениями посетят 50 детских домов семейного типа, 23 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 7 детских социальных приютов, 10 учреждений интернатного типа областного подчинения.

В Кировском районе в рамках акции «Наши дети» запланирован ряд мероприятий, главным из которых станет традиционный районный благотворительный новогодний праздник для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, победителей районных, областных олимпиад, конкурсов с участием руководства райисполкома, который пройдет 30 декабря в районном Центре культуры и досуга

 
Теги: Могилев
 
 
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9 декабря в республике стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети», которая пройдет по 10 января 2020 года. В новогодних мероприятиях акции...
 
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