В Беларуси хотят сделать кольцевой веломаршрут с заездом в Польшу

БелТА со ссылкой на управление спорта и туризма Гродненского облисполкома. Об этом сообщаетсо ссылкой на управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.





Маршрут будет проходить и по польской, и по белорусской территории. Работы по реализации проекта могут начаться уже в 2020 году.



