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Объединить усилия на общее благо

10.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Сновском сельском центре культуры состоялось выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Несвижского райисполкома.

В нем приняли участие заместитель председателя Несвижского райисполкома, председатель названной комиссии Александр Балтенков, его заместитель Ольга Макарова и председатель Сновского сельисполкома Галина Карпей, члены районной комиссии по делам несовершеннолетних, а также представители учреждений общего среднего и до-школьного образования, учреждений культуры и здравоохранения, находящихся на подведомственной территории, а также представители СПК «Агрокомбинат Снов» и ОАО «Грицкевичи».  

Как было отмечено выступающими, в 2018 году на территории Сновского сельсовета совершено 1 из 11 уголовных преступлений с участием несовершеннолетних. Еще 1 уголовное преступление совершено в аг. Солтановщина 1 несовершеннолетней, которая являлась жительницей аг. Снов. Таким образом, несовершеннолетние, проживающие на территории Сновского сельсовета, совершили в 2018 году 2 из 11 преступлений, или 18 %. За истекший период 2019 года здесь зарегистрировано 1 уголовное преступление с участием несовершеннолетних, или 11 % от всех зарегистрированных в районе. Случившееся связано с угоном транспортного средства без цели хищения, с кражей и хулиганством.

Объединить усилия на общее благо

В президиуме заседания — заместитель председателя
Несвижского райисполкома, председатель комиссии
Александр Балтенков, его заместитель Ольга Макарова (справа)
и председатель Сновского сельисполкома Галина Карпей

Всего на заседаниях КДН в 2018 году было рассмотрено 84 дела в отношении несовершеннолетних, из которых 9, или 10,7 %, являлись жителями Сновского сельсовета. Из 36 школьников, рассмотренных на заседаниях КДН в 2018 году, трое, или 8 %, обучались в учреждениях образования на подведомственной территории.

В 2019 году на заседаниях КДН рассмотрено 7 дел жителей Сновского сельсовета, или 12,2 %. В противоправных поступках были замечены и 6 школьников, или    27 % от всех по району, рассмотренных на заседании КДН.

Объединить усилия на общее благо

Опытом работы делится заместитель директора Сновской СШ по
воспитательной работе Наталья Табачко

В отношении 4 школьников вынесено 2 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

Из 24 несовершеннолетних, с которыми сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних Несвиж-ского РОВД проводится индивидуальная профилактическая работа, 5 (21 %) проживают на подведомственной территории. Четверо из них — школьники.

Из 51 ребенка, признанного находящимся в социально-опасном положении, по состоянию на 1.11.2019, 9 детей из трех семей проживают на анализируемой территории. Всего с момента действия Декрета № 18 по Сновскому сельсовету был признан нуждающимся в государственной защите и отобран 31 ребенок у 28 родителей (17 семей) — 12,5 % от всех по району.

После отобрания в 8 семьях оздоровить обстановку не удалось и 10 родителей были лишены родительских прав в отношении 14 несовершеннолетних (процент возврата составил 54,8 %). Впоследствии только 1 родитель был восстановлен в родитель-ских правах в отношении 2 детей. Из 8 семей, в которых родители были лишены родительских прав, только 2 были полные, в остальных 6 семьях воспитанием детей занималась одна мать.

Были также заслушаны представители Грицкевичского УПК          д/с-СШ и Сновской СШ.

В результате, всем субъектам системы профилактики, которые осуществляют деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетними, семейного неблагополучия на территории Сновского сельсовета было рекомендовано объединить усилия и сделать акцент на раннее выявление семейного неблагополучия и оказание максимального содействия семьям по выходу из сложной жизненной ситуации; на профилактику употребления алкогольных напитков подрастающим поколением; на организацию содержательного досуга детей и подростков в выходные дни и в вечернее время; на обеспечение постоянного дежурства сотрудников РОВД, учительско-родительских патрулей, членов добровольных дружин на данной территории, особенно в вечернее время. Свои предложения внес и директор Сновского СЦК Вадим Примако.

Сновскому сельскому исполнительному комитету также рекомендовано инициировать не реже 1 раза в полугодие рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях сельисполкома, советов охраны правопорядка, сессиях депутатов с приглашением субъектов профилактики для принятия конкретных решений в данном направлении.

«НН».

 


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В Сновском сельском центре культуры состоялось выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Несвижского райисполкома. В нем приняли участие...
 
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