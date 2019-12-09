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Безопасность жизни. Полезные советы рыболовам

10.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Нясвіжскія навіны» и Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира советуют любителям зимней рыбалки: собираясь на рыбалку, всегда помните, что лед — это непостоянная субстанция.

Безопасность жизни. Полезные советы рыболовам

Как наблюдал кореспондент “НН”, на прошедших выходных на одном из прудов Несвижчины более 10 человек рыбачило на льду. Чтобы не открывать печальную статистику по нашему району, помните: лед в любую минуту может сломаться, а внизу — толща очень холодной воды. Не стоит надеяться, что хорошие навыки плавания спасут вас в такой ситуации. Ведь количество одежды будет стеснять движения и создавать трудности. Безопасность на льду надо соблюдать всегда, но особенно актуально это в период первого и последнего льда. Он коварен и непредсказуем. Даже если вчера вы проходили в этом же месте, то сегодня ситуация может кардинально измениться. Так что никогда не доверяйте слухам о том, что лед крепок и по нему можно ходить. Ледяной покров должен выдерживать нагрузку, которая на него будет действовать. Всегда проверяйте прочность льда самостоятельно. Для этого используйте проверенный способ — пешню. Если лед выдержал удар пешней, выдержит и ваш вес. Идите медленно, шаг за шагом, ударяя пешней. В том случае, если пешня пробила лед, — ходу нет. Нельзя проверять прочность ударом ноги — можно провалиться.

Избегать в первую очередь стоит запорошенных снегом мест. Большую опасность таят полыньи. Обычно они заметны — даже если на них выпал снег, то он будет темнее. Также легко увидеть и промоины — темные пятна, чуть припорошенные снегом.

Самые опасные места на водоемах — быстрое течение, родники, растительность, выступающая на поверхность. В этих местах лед не прочный, а зачастую его и вовсе нет. Во вторую очередь — это майны, которые проделывают рыболовы. Если вы делаете большие майны, то надо оградить их или поставить около них предупреждающий знак. Помните: это может спасти чью-то жизнь. В третью — прибрежный лед. Находясь на рыбалке, внимательно приглядывайтесь к цвету льда. Если его цвет зеленоватый или синеватый, то лед достаточно прочен и безопасен. На чистом и глубоком месте лед прочнее всего. После оттепели он становится матового белого или желтого цвета. Эта окраска говорит о непрочном, рыхлом льду.

По непрочному льду надо шагать медленно, не отрывая ног, если услышали треск, то надо лечь на живот и ползком перебраться на безопасное место.

Не отправляйтесь на рыбалку в одиночку. Не надо отходить друг от друга на дальнее расстояние, чтобы была возможность прийти на помощь в случае беды. Не сверлите лунки близко одна от второй.

Не употребляйте спиртное на рыбалке. Из-за него вы не сможете быстро отреагировать на ситуацию.

При себе на рыбалке, прежде всего, надо иметь прочную веревку, которая могла бы выдержать вес человека. Нередко выручают рыбаков, оказавшихся в трудном положении, так называемые «спасалки» — это две ручки произвольной формы, связанные между собой и имеющие штыри. Их вешают на шею. В случае если вы провалились в воду, то штырями с двух сторон имеете возможность закрепиться на льду и вытянуть себя из полыньи.

Обратите внимание и на одежду. Она должна быть легкой, сшитой из специальной ткани, способной поддержать человека в воде. Также хорошо иметь на одежде светоотражающие полоски.

Если вы всё же оказались в воде — не паникуйте. Займите горизонтальное положение в воде, раскиньте широко руки и выползайте на лед. Ноги закидывайте постепенно, а потом тихонько отползайте от места, где вы оказались в воде.

Если сразу не удалось выбраться, то пробуйте в воде разуться, а потом повторите попытку выбраться на лед. Если вы вылезли из воды, то двигайтесь туда, откуда пришли. Не выбирайте более близких путей, а идите проверенными.

Если вы провалились на реке, то, чтобы вас не затянуло течение, надо выбираться на тот край, откуда течет река.

Человека, который выбрался из-подо льда, надо защитить от ветра, его одежду обязательно снять и выжать. Замерзшие места растереть руками или сухой материей, но не снегом. Если находитесь далеко — развести костер и согреться. Может случиться так, что человек теряет сознание. В этом случае хорошо его растереть до покраснения кожи. Напоить горячим чаем.

Строго соблюдайте Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и не подвергайте себя опасности при нахождении на льду.

«НН».

 


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«Нясвіжскія навіны» и Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира советуют любителям зимней рыбалки: собираясь на рыбалку, всегда помните,
 
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