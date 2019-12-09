Безопасность жизни. Полезные советы рыболовам

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Нясвіжскія навіны» и Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира советуют любителям зимней рыбалки: собираясь на рыбалку, всегда помните, что лед — это непостоянная субстанция.





Как наблюдал кореспондент “НН”, на прошедших выходных на одном из прудов Несвижчины более 10 человек рыбачило на льду. Чтобы не открывать печальную статистику по нашему району, помните: лед в любую минуту может сломаться, а внизу — толща очень холодной воды. Не стоит надеяться, что хорошие навыки плавания спасут вас в такой ситуации. Ведь количество одежды будет стеснять движения и создавать трудности. Безопасность на льду надо соблюдать всегда, но особенно актуально это в период первого и последнего льда. Он коварен и непредсказуем. Даже если вчера вы проходили в этом же месте, то сегодня ситуация может кардинально измениться. Так что никогда не доверяйте слухам о том, что лед крепок и по нему можно ходить. Ледяной покров должен выдерживать нагрузку, которая на него будет действовать. Всегда проверяйте прочность льда самостоятельно. Для этого используйте проверенный способ — пешню. Если лед выдержал удар пешней, выдержит и ваш вес. Идите медленно, шаг за шагом, ударяя пешней. В том случае, если пешня пробила лед, — ходу нет. Нельзя проверять прочность ударом ноги — можно провалиться.

Избегать в первую очередь стоит запорошенных снегом мест. Большую опасность таят полыньи. Обычно они заметны — даже если на них выпал снег, то он будет темнее. Также легко увидеть и промоины — темные пятна, чуть припорошенные снегом.

Самые опасные места на водоемах — быстрое течение, родники, растительность, выступающая на поверхность. В этих местах лед не прочный, а зачастую его и вовсе нет. Во вторую очередь — это майны, которые проделывают рыболовы. Если вы делаете большие майны, то надо оградить их или поставить около них предупреждающий знак. Помните: это может спасти чью-то жизнь. В третью — прибрежный лед. Находясь на рыбалке, внимательно приглядывайтесь к цвету льда. Если его цвет зеленоватый или синеватый, то лед достаточно прочен и безопасен. На чистом и глубоком месте лед прочнее всего. После оттепели он становится матового белого или желтого цвета. Эта окраска говорит о непрочном, рыхлом льду.

По непрочному льду надо шагать медленно, не отрывая ног, если услышали треск, то надо лечь на живот и ползком перебраться на безопасное место.

Не отправляйтесь на рыбалку в одиночку. Не надо отходить друг от друга на дальнее расстояние, чтобы была возможность прийти на помощь в случае беды. Не сверлите лунки близко одна от второй.

Не употребляйте спиртное на рыбалке. Из-за него вы не сможете быстро отреагировать на ситуацию.

При себе на рыбалке, прежде всего, надо иметь прочную веревку, которая могла бы выдержать вес человека. Нередко выручают рыбаков, оказавшихся в трудном положении, так называемые «спасалки» — это две ручки произвольной формы, связанные между собой и имеющие штыри. Их вешают на шею. В случае если вы провалились в воду, то штырями с двух сторон имеете возможность закрепиться на льду и вытянуть себя из полыньи.

Обратите внимание и на одежду. Она должна быть легкой, сшитой из специальной ткани, способной поддержать человека в воде. Также хорошо иметь на одежде светоотражающие полоски.

Если вы всё же оказались в воде — не паникуйте. Займите горизонтальное положение в воде, раскиньте широко руки и выползайте на лед. Ноги закидывайте постепенно, а потом тихонько отползайте от места, где вы оказались в воде.

Если сразу не удалось выбраться, то пробуйте в воде разуться, а потом повторите попытку выбраться на лед. Если вы вылезли из воды, то двигайтесь туда, откуда пришли. Не выбирайте более близких путей, а идите проверенными.

Если вы провалились на реке, то, чтобы вас не затянуло течение, надо выбираться на тот край, откуда течет река.

Человека, который выбрался из-подо льда, надо защитить от ветра, его одежду обязательно снять и выжать. Замерзшие места растереть руками или сухой материей, но не снегом. Если находитесь далеко — развести костер и согреться. Может случиться так, что человек теряет сознание. В этом случае хорошо его растереть до покраснения кожи. Напоить горячим чаем.

Строго соблюдайте Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и не подвергайте себя опасности при нахождении на льду.

«НН».