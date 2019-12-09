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Зеленский назвал большим шагом к миру прошедшие во Франции переговоры с Путиным

10.12.2019 09:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зеленский назвал большим шагом к миру прошедшие во Франции переговоры с Путиным

В ходе прошедших переговоров между президентами России и Украины сторонам удалось достигнуть определенных договоренностей, но разногласий также осталось много.

Как заявил во время итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, он настаивал на обсуждении полного контроля за границей и участники саммита вернутся к этому вопросу через четыре месяца. По словам Зеленского, есть принципы. на которых он строит свою политику, и он от них не намерен отступать. Это невозможность федерализации Украины, влияния других сил на ее политику, компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории, пишет РБК.

«Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Владимир Зеленский.

«Через четыре месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию. Никакого домашнего задания не существует. У нас с президентом России разный абсолютно взгляд по поводу передачи участков границы», - отметил президент Украины.

Так Путин настаивает на исполнении соглашений, подписанных в Минске еще прежним президентом Украины. Речь идет о передаче границы под контроль Киева после проведения выборов в Донбассе. Зеленский же в свою очередь настаивает на передаче границы до выборов.

«Пока у нас разный взгляд. Мне кажется, мы в этих вопросах найдем выход, не найдем, а обязаны найти», - заявил президент Украины, после чего назвал встречу с Путиным большим шагом к миру.

Путин в свою очередь назвал состоявшиеся переговоры очень полезными. Он отметил, что отношения с Украиной, включая ситуацию в Донбассе, движутся в правильном направлении.

«Потепление определенно существует», - констатировал Владимир Путин.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе прошедших переговоров между президентами России и Украины сторонам удалось достигнуть определенных договоренностей, но разногласий также осталось много.
 
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