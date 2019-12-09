"Воспитателя года" определили в санатории "Росинка" Миорского района

Источник материала: Міёрскія навіны

Впервые детский санаторий «Росинка» принимал республиканский конкурс «Воспитатель года». Здесь при аншлаге юных зрителей и многочисленных коллег прошли проверку различными конкурсами восемь профессионалов из пяти санаторно-курортных учреждений «Белагроздравницы». Наблюдал за происходящим и наш корреспондент.

Приятно сюда

возвращаться

На территории «Росинки» с головой окунаюсь в праздник. Во дворе играет музыка. Много детей и все чем-то заняты. Красота кругом неописуемая. Сразу накатывает ностальгия по времени, когда здесь отдыхал. Не хочется спешить, да и не стоит. До конкурса полчаса.



В холл корпуса с актовым залом уже подтягиваются зрители. Встречает гостей инструментальный ансамбль преподавателей Миорской детской школы искусств. Рядом фотозона со сверкающей украшенной новогодней елью. Кто-то из персонала обращает внимание: и здесь на славу постарался художник-оформитель Вячеслав Стома. Из столовой наверху доносится аромат блюд. Стало быть, скоро у детей обед.

Хобби

спасёт от скуки

Ох и мощная поддержка была у претендентов! В актовом зале преимущественно дети десяти – двенадцати лет. Зрителя эмоциональнее, пожалуй, и не придумаешь. Даже транспаранты принесли.



Конкурс включал в себя элементы шоу. Каждый этап запоминающийся. Отдыхающие тоже выступали. Уровень мастерства всех конкурсантов высокий, хотя держал кулаки только за представителей «Росинки».



В нашем санатории Елену Волоткович знают как опытного специалиста, творческую и артистичную личность. Увлечённо обучает мальчишек и девчонок рукоделию.

Похожий подход и у Александра Балтрукевича, который считает важным помочь ребёнку найти занятие по душе, ведь это лучшее средство от скуки и эффективный антидепрессант. Ведёт кружки по интересам для любителей мастерить, рисовать, рукодельничать. Работает в санатории почти 10 лет.

Воспитатели

в душе остаются детьми

Об остальных участниках узнал получше по время конкурса визитных карточек. Например, Вероника Метельская из детского санатория «Солнышко», который находится в Слуцком районе, подготовила яркое шуточное видеопредставление. Сразу было видно, что с чувством юмора у неё всё в порядке. В видео восхищаются якобы Вероникой многие известные люди, в том числе и в телепередаче «Вечерний Ургант».



Под музыкальное сопровождение рассказала о себе, профессии и увлечениях, в числе которых рукоделие, Марина Михалевич из «Случи». А сотрудница детского санатория «Налибокская пуща» Мария Шаплова, кстати, молодой специалист, по образованию ещё и психолог. Считает, что воспитатели в душе остаются детьми. Это помогает находить с подопечными общий язык.



– Стараюсь быть второй мамой, учителем и другом, – призналась. – Дарю им любовь и ласку, воспитываю в каждом личность творческую, креативную и коммуникативную.

Следующая остановка –

«Солнышко»

В полной мере конкурсанты раскрылись в игре с юным зрителем. Это тоже испытание, во время которого воспитателю надо грамотно организовать досуг и увлечь целевую аудиторию.



Александр Балтрукевич провёл военно-патриотическую игру, а соперник из санатория «Боровичок» Дмитрий Радиевский – викторину «Где логика?». Две команды мальчишек и девчонок определяли, чего не хватает на картинках, отгадывали по изображениям песни, а по достопримечательностям – города. Победила дружба.



Самый познавательный конкурс-путешествие по санаториям «Белагроздравницы», в котором, будь я помладше, сам поучаствовал бы, провела Елена Волоткович. Дети бегали паровозиком. На каждой остановке-санатории – своя игра. Например, в «Солнышке» сыграли в «Солнышко, выручай!». Викторина на знание грибов прошла в «Боровичке».

Один поёт,

другой спортсмен

В финале всех ожидало творческое испытание, этакое шоу талантов. Воспитатели показали, кто на что горазд. Один лирическую песню спел, другой представил зарисовку о войне, кто-то неожиданно предстал в образе спортсмена.



Оценивали знания и навыки претендентов заместитель генерального директора ОАО «Белагроздравница» по идеологической, воспитательной и культурно-массовой работе Сергей Коротышевский, член наблюдательного Совета «Белагроздравницы» Иван Поплавский (много лет возглавлял «Росинку»), кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и социокультурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств Людмила Козловская, директор санатория «Росинка» Юрий Баранов, а также представители Минского городского института развития образования – замначальника управления координации и методической работы Валентина Маевская и заместитель начальника управления координации повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической работы Наталья Карпушева.



Итоги подвели ближе к вечеру. Гран-при конкурса «Воспитатель года» достался Елене Волоткович. Дипломами первой степени наградили Александра Балтрукевича и Дмитрия Радиевского. Вторыми стали Мария Шаплова и Ольга Храмова («Боровичок»). Татьяна Фролова из санатория «Случь» замкнула тройку сильнейших.

Спасибо

за калейдоскоп эмоций

По словам Сергея Коротышевского, видно, что творческий коллектив санатория вложил в подготовку программы много сил. А конкурсанты выступили достойно. На то и профессионалы.



– Раз участвуете в этом конкурсе, значит, вы уже лучшие, – обратилась к воспитателям Валентина Маевская.



Поблагодарила коллег, участников конкурса за минуты искренней радости посреди обычной будничной недели Наталья Карпушева. Она тоже подчеркнула уникальность каждого конкурсанта. Людмила Козловская высказала уверенность, что с детьми работают надёжные люди, профи своего дела.



– Увожу с собой калейдоскоп эмоций, – призналась профессор. – Спасибо за яркие и запоминающиеся выступления.

Подытожил всё сказанное Иван Поплавский, мол, сегодня воспитатель – лицо санатория. Очень важно, чтобы это был высококлассный профессионал, в чьих руках дети, как у Бога за пазухой.

КСТАТИ

Помогали делать выступления конкурсантов из «Росинки» яркими и запоминающимися их коллеги Ольга Неживинская, Сергей Шкетов, Николай Юла, Вероника Табола, Надежда Бунто, Виталий Богданович. Разработали сценарий конкурса и выступили в роли ведущих заведующая по воспитательной работе санатория Жанна Акочёнок и завотделом по культурно-массовой работе Людмила Войтова.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.