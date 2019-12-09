ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Муж №10. Известные женщины, которые часто выходили замуж

10.12.2019 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Муж №10. Известные женщины, которые часто выходили замуж
Лолита Милявская, Лидия Федосеева-Шукшина, Наталья Нурмухамедова, Алла Пугачева. © / Коллаж АиФ

Есть мнение, что каждая женщина хочет выйти замуж раз и навсегда. Однако некоторые представительницы прекрасного пола, явно придерживаются иных взглядов. О «звездных» любительницах коллекционировать штампы в паспорте на странице «семейное положение» рассказывают "АиФ".

Муж №10. Известные женщины, которые часто выходили замуж
Лолита: «Советую брать мужей из Беларуси»
Подробнее

Лолита Милявская — 5 мужей

56-летняя певица несколько раз пыталась построить крепкую семью, но каждый новый союз неизменно заканчивался разводом. Иногда тихим, как, например, с Виталием Милявским, иногда громким, как с Александром Цекало (все-таки экс-супруги были вместе больше десяти лет). 

Последние отношения с 44-летним фитнес-тренером Дмитрием Ивановым также не миновал трагичный финал. После 9 лет брака пара рассталась. Оказывается, когда артистка находилась на гастролях, Иванов вел довольно активную личную жизнь, на компьютере певицы осталась его переписка с другими женщинами. Но не это стало главной причиной начала бракоразводного процесса. Прежде чем узнать о многочисленных пассиях экс-супруга, Милявская пережила сильный стресс. Дмитрий попал в секту, и чтобы вытащить мужчину оттуда, певице пришлось обратиться за помощью к члену Совета Федерации Елене Мизулиной и, конечно же, СМИ. В итоге бывшего мужа она спасти смогла, а вот свой брак с ним — нет. 

Очередное расставание далось Милявской непросто. Артистка не только прибегала к консультациям профессионального психолога, но и скинула больше 15 кг. Однако сейчас она уверяет, что сердечные переживания остались в прошлом. Кстати, далеко не все из пяти браков певицы заканчивались для нее душевными терзаниями. Например, второй союз с Виталием Милявским (фамилию, которого она носит до сих пор) был зарегистрирован исключительно ради прописки в столице, так что, ставя в паспорте печать о разводе, Лолита совсем не переживала.

Муж №10. Известные женщины, которые часто выходили замуж
20 лет разницы. Известные женщины, ушедшие от мужей к молодым избранникам
Подробнее

Лидия Федосеева-Шукшина — 5 мужей

На протяжении всей своей жизни Лидия Николаевна предпочитала мужчин творческих. Она дважды связывала свою судьбу с актерами, по одному разу ходила под венец с кинооператором и художником и наконец в 80 лет стала женой шоумена Бари Алибасова. На общественность и прессу свадьба Бари Каримовича и Лидии Николаевны произвела неизгладимое впечатление, ведь до Федосеевой-Шукшиной у продюсера группы «На-На» была молодая супруга — Виктория Максимова, которая младше Алибасова на 40 лет! И вдруг роль шестой жены (да, шоумен по количеству штампов в паспорте превзошел актрису) досталась 80-летней Федосеевой-Шукшиной! Почему? Этот вопрос до сих пор не теряет своей актуальности. Тот факт, что много лет назад между супругами был страстный роман, закончившийся расставанием, хоть и вносит немного ясности, однако до конца не помогает понять выбор Алибасова. Кстати, когда продюсер, по сообщениям прессы, случайно выпил жидкость для очистки труб и чуть не умер, именно Лидия Николаевна заботилась о нем и помогала пройти реабилитацию, хотя у самой актрисы тоже немало проблем со здоровьем. Все-таки «молодая уже не молода» и разменяла девятый десяток.

Наталья Нурмухамедова — 10 мужей

О личной жизни этой певицы, пожалуй, можно слагать легенды, ведь замуж она выходила 10 раз! Но информации о том, кто был рядом с Натальей, практически нет. Более того, в своих интервью артистка обычно называет супругов не по имени и фамилии, а с помощью числительных — «первый, «второй», «седьмой» и т. д. Нурмухамедова поступает так не потому, что не помнит многочисленных возлюбленных, а по другой, более банальной причине. «Конечно, я всех помню. Но у меня шестой и восьмой — Саши, например. Как их ещё отличать?» — рассказывала артистка в интервью. А свою привычку идти под венец певица связывала не с ветреностью или влюбчивостью, а исключительно с профессией. «Я месяцами была на гастролях, а муж далеко дома... Какой мужчина это выдержит? Телевизионный диктор Таня Судец в программе у Максима Галкина сказала про меня: "Наташа у нас честной была. Когда у неё с кем-то начинались отношения, она сразу замуж выходила". А потом, если человек не подходит, чего мучиться, притираться? Значит, следующий будет нормальный». Кстати, с десятым мужем она вместе практически восемь лет. Секрет такого постоянства прост, и называется он «гостевой брак». Нурмухамедова живет в столице, а ее вторая половина — в Крыму. «Съехались — ха-ха-хи-хи — разъехались», – говорит артистка об отношениях на расстоянии. Но даже если «разъехались» когда-нибудь закончится разводом, можно точно сказать, что 68-летняя Наталья не растеряется и в случае чего сможет и в 11-й раз пойти в загс, есть еще порох в пороховницах.

Алла Пугачева — 5 мужей

Всем мы, конечно же, помним роскошную свадьбу Примадонны с Филиппом Киркоровым в марте 1994 года, а вот тот факт, что певец стал четвертым мужем артистки, многие упустили из вида. До того, как пойти под венец с молодым исполнителем, Алла Борисовна трижды проделывала этот несложный трюк с цирковым артистом Миколасом Орбакасом, кинорежиссёром Александром Стефановичем и продюсером Евгением Болдиным. От Орбакаса она родила дочь Кристину, у которой, кстати, были все шансы повторить судьбу своей знаменитой мамы, однако пока количество мужей Орбакайте равно трем. 

Муж №10. Известные женщины, которые часто выходили замуж
Вся правда о женщине №1. Жизненный путь Примадонны
Подробнее

С Филиппом Бедросовичем Пугачева рассталась в 2005 году, но в статусе незамужней женщины находилась относительно недолго — шесть лет. В 2011 году она стала законной супругой юмориста Максима Галкина, с которым воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью — Лизу и Гарри. И хотя пример Лидии Федосеевой-Шукшиной показывает, что замуж можно выйти, даже когда тебе 80, кажется, Алле Борисовне это не грозит, поскольку она счастлива рядом с Галкиным. Именно супругу Примадонна посвятила свой новый хит «Мой друг». «Я разрыдалась, услышав впервые эту песню. Она пронзительна до слез и как бы заменила мне "Не отрекаются любя", такая же по силе воздействия. И там еще слова такие… точно для моих лет. Это важная проблема, когда неравный брак — взрослая женщина, у нее молодой муж. В этой песне есть все и такая любовь, о которой надо петь», — рассказывала 70-летняя звезда в своем интервью программе «Время».

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О «звездных» любительницах коллекционировать штампы в паспорте на странице «семейное положение» рассказывают "АиФ".
 
Новости дня
Новости разные
 
63 страны в ООН призвали вывести российские войска из Крыма. Беларусь – против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика