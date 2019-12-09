Муж №10. Известные женщины, которые часто выходили замуж

Источник материала: Аргументы и факты

Есть мнение, что каждая женщина хочет выйти замуж раз и навсегда. Однако некоторые представительницы прекрасного пола, явно придерживаются иных взглядов. О «звездных» любительницах коллекционировать штампы в паспорте на странице «семейное положение» рассказывают "АиФ".

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Лолита Милявская — 5 мужей

56-летняя певица несколько раз пыталась построить крепкую семью, но каждый новый союз неизменно заканчивался разводом. Иногда тихим, как, например, с Виталием Милявским, иногда громким, как с Александром Цекало (все-таки экс-супруги были вместе больше десяти лет).

Последние отношения с 44-летним фитнес-тренером Дмитрием Ивановым также не миновал трагичный финал. После 9 лет брака пара рассталась. Оказывается, когда артистка находилась на гастролях, Иванов вел довольно активную личную жизнь, на компьютере певицы осталась его переписка с другими женщинами. Но не это стало главной причиной начала бракоразводного процесса. Прежде чем узнать о многочисленных пассиях экс-супруга, Милявская пережила сильный стресс. Дмитрий попал в секту, и чтобы вытащить мужчину оттуда, певице пришлось обратиться за помощью к члену Совета Федерации Елене Мизулиной и, конечно же, СМИ. В итоге бывшего мужа она спасти смогла, а вот свой брак с ним — нет.

Очередное расставание далось Милявской непросто. Артистка не только прибегала к консультациям профессионального психолога, но и скинула больше 15 кг. Однако сейчас она уверяет, что сердечные переживания остались в прошлом. Кстати, далеко не все из пяти браков певицы заканчивались для нее душевными терзаниями. Например, второй союз с Виталием Милявским (фамилию, которого она носит до сих пор) был зарегистрирован исключительно ради прописки в столице, так что, ставя в паспорте печать о разводе, Лолита совсем не переживала.

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Лидия Федосеева-Шукшина — 5 мужей

На протяжении всей своей жизни Лидия Николаевна предпочитала мужчин творческих. Она дважды связывала свою судьбу с актерами, по одному разу ходила под венец с кинооператором и художником и наконец в 80 лет стала женой шоумена Бари Алибасова. На общественность и прессу свадьба Бари Каримовича и Лидии Николаевны произвела неизгладимое впечатление, ведь до Федосеевой-Шукшиной у продюсера группы «На-На» была молодая супруга — Виктория Максимова, которая младше Алибасова на 40 лет! И вдруг роль шестой жены (да, шоумен по количеству штампов в паспорте превзошел актрису) досталась 80-летней Федосеевой-Шукшиной! Почему? Этот вопрос до сих пор не теряет своей актуальности. Тот факт, что много лет назад между супругами был страстный роман, закончившийся расставанием, хоть и вносит немного ясности, однако до конца не помогает понять выбор Алибасова. Кстати, когда продюсер, по сообщениям прессы, случайно выпил жидкость для очистки труб и чуть не умер, именно Лидия Николаевна заботилась о нем и помогала пройти реабилитацию, хотя у самой актрисы тоже немало проблем со здоровьем. Все-таки «молодая уже не молода» и разменяла девятый десяток.

Наталья Нурмухамедова — 10 мужей

О личной жизни этой певицы, пожалуй, можно слагать легенды, ведь замуж она выходила 10 раз! Но информации о том, кто был рядом с Натальей, практически нет. Более того, в своих интервью артистка обычно называет супругов не по имени и фамилии, а с помощью числительных — «первый, «второй», «седьмой» и т. д. Нурмухамедова поступает так не потому, что не помнит многочисленных возлюбленных, а по другой, более банальной причине. «Конечно, я всех помню. Но у меня шестой и восьмой — Саши, например. Как их ещё отличать?» — рассказывала артистка в интервью. А свою привычку идти под венец певица связывала не с ветреностью или влюбчивостью, а исключительно с профессией. «Я месяцами была на гастролях, а муж далеко дома... Какой мужчина это выдержит? Телевизионный диктор Таня Судец в программе у Максима Галкина сказала про меня: "Наташа у нас честной была. Когда у неё с кем-то начинались отношения, она сразу замуж выходила". А потом, если человек не подходит, чего мучиться, притираться? Значит, следующий будет нормальный». Кстати, с десятым мужем она вместе практически восемь лет. Секрет такого постоянства прост, и называется он «гостевой брак». Нурмухамедова живет в столице, а ее вторая половина — в Крыму. «Съехались — ха-ха-хи-хи — разъехались», – говорит артистка об отношениях на расстоянии. Но даже если «разъехались» когда-нибудь закончится разводом, можно точно сказать, что 68-летняя Наталья не растеряется и в случае чего сможет и в 11-й раз пойти в загс, есть еще порох в пороховницах.

Алла Пугачева — 5 мужей

Всем мы, конечно же, помним роскошную свадьбу Примадонны с Филиппом Киркоровым в марте 1994 года, а вот тот факт, что певец стал четвертым мужем артистки, многие упустили из вида. До того, как пойти под венец с молодым исполнителем, Алла Борисовна трижды проделывала этот несложный трюк с цирковым артистом Миколасом Орбакасом, кинорежиссёром Александром Стефановичем и продюсером Евгением Болдиным. От Орбакаса она родила дочь Кристину, у которой, кстати, были все шансы повторить судьбу своей знаменитой мамы, однако пока количество мужей Орбакайте равно трем.

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С Филиппом Бедросовичем Пугачева рассталась в 2005 году, но в статусе незамужней женщины находилась относительно недолго — шесть лет. В 2011 году она стала законной супругой юмориста Максима Галкина, с которым воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью — Лизу и Гарри. И хотя пример Лидии Федосеевой-Шукшиной показывает, что замуж можно выйти, даже когда тебе 80, кажется, Алле Борисовне это не грозит, поскольку она счастлива рядом с Галкиным. Именно супругу Примадонна посвятила свой новый хит «Мой друг». «Я разрыдалась, услышав впервые эту песню. Она пронзительна до слез и как бы заменила мне "Не отрекаются любя", такая же по силе воздействия. И там еще слова такие… точно для моих лет. Это важная проблема, когда неравный брак — взрослая женщина, у нее молодой муж. В этой песне есть все и такая любовь, о которой надо петь», — рассказывала 70-летняя звезда в своем интервью программе «Время».