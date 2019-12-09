63 страны в ООН призвали вывести российские войска из Крыма. Беларусь – против

Источник материала: KYKY

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию с призывом вывести российские войска из Крыма, пишет РИА «Новости». В ее поддержку проголосовали 63 страны. Беларусь высказалась против.

Кроме Беларуси, против вывода войск выступили еще 19 стран, среди которых Россия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия и так далее. Воздержались 66 стран.

Вот чего требуют в резолюции

В резолюции, предложенной Киевом, от России требуют «вывести войска» с полуострова. Также Киев хочет вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС Украины, которые участвовали в провокации в Керченском проливе.

В резолюции говорится, что «российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины». Киев советует представителям иностранных государств воздержаться от визитов в Крым и Севастополь без согласования с украинской стороной.

Москва не считает, что к резолюции следует относиться серьёзно

В прошлом году Генассамблея приняла аналогичную резолюцию. Москва считает, что такие инициативы используются как рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет «зашоренная кампания».

Также российская сторона уверена, что принятая резолюция – ширма для «провальной» внутренней политики Украины, и она никак не поможет кризису внутри страны. А представитель Госдумы Наталья Поклонская и вовсе заявила, что поддержавшим украинскую инициативу представителям Генассамблеи нужно самим приехать на полуостров и оценить ситуацию. Она добавила, что «Крым никогда даже не повернет головы в сторону Украины».