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Вручение Нобелевских премий состоится сегодня в Стокгольме и Осло

10.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вручение Нобелевских премий состоится сегодня в Стокгольме и Осло

Сегодня в столицах Швеции и Норвегии пройдет церемония вручения Нобелевских премий в день памяти Альфреда Нобеля. Он скончался 10 декабря 1896 года. В Стокгольме король Швеции Карл ХVI Густав вручит 14 премий, в Осло награду получит лауреат Премии мира, пишет ТАСС. 

В 2019 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, британец сэр Питер Рэтклифф. Они открыли механизм чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. 

Нобелевскую премию в области физики присудили канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело – они открыли экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды. 

Награды в области химии «за разработку литий-ионной батареи» удостоены американцы Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акире Ёсино.  

Премия по литературе в этом году присуждена двум людям – за 2018 и 2019 годы. В прошлом году выбор лауреата был отменен из-за скандала, который коснулся присуждающей награду Шведской академии. За 2018 год Нобелевская премия по литературе присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. За 2019 год – австрийскому драматургу Петеру Хандке.

Индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер в этом году стали лауреатами Премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля.  

Нобелевскую премию мира 2019 года присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», который длился с 1998 по 2018 год. 

Денежная часть премии в этом году составляет 9 млн крон, то есть 944 тысячи долларов.

ont.by
 
 
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Сегодня в столицах Швеции и Норвегии пройдет церемония вручения Нобелевских премий в день памяти Альфреда Нобеля. Он скончался 10 декабря 1896 года. В Стокгольме...
 
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