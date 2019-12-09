Активисты, общественники, отличники: в Беларуси 10 декабря выберут «Студента года»

Источник материала: Вороновская газета





Финал республиканского конкурса «Студент года» пройдет 10 декабря в Минском городском дворце культуры.

Сам конкурс проходит под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи.

— На сцену выйдут 10 лучших студентов со всей страны, — проинформировали организаторы. — В финале примут участие по одному победителю от каждой из областей и четыре от Минска.

Конкурс, впервые проведенный в 2011 году, традиционно проходит в три тура: тур учреждений высшего образования, областной (Минский городской тур), республиканский тур. В нем принимают участие студенты очной формы обучения учреждений высшего образования (средний балл конкурсанта должен быть не ниже 8,00), активисты БРСМ, общественники, участники межвузовских, районных, городских, республиканских и международных конкурсов.

Всего в этом году состоялось 50 отборочных туров. В них приняли участие 270 студентов из 44 учреждений высшего образования Беларуси. Областные этапы конкурса «Студент года» стартовали в ноябре. Финалисты собрались в столице за несколько дней до события. Для них была предусмотрена насыщенная программа — посещение выставки елочных игрушек и мастер-класса по их изготовлению, визит в Национальную библиотеку, участие в телешоу, студенческом квартирнике «Открывай себя», поход на мхоккейный матч с участием минского «Динамо» и др.

В преддверии финала в группе БРСМ в соцсетях ВКонтакте и в Инстаграм стартовало онлайн-голосование, где все желающие получили возможность проголосовать за финалистов.

— Во ВКонтакте учитывается количество голосов, а также просмотров авторских видеороликов о каждом из студентов и лайков под ними, — предупредили организаторы. — А в Инстаграме — количество комментариев в поддержку участников. В случае накрутки результаты будут аннулированы. Победитель голосования, ставший обладателем титула «Студент года ONLINE», также станет известен в день финала.

Основными задачами республиканского конкурса «Студент года» являются развитие творческого потенциала молодежи, совершенствование программ подготовки лидеров из числа студенческой молодежи, поддержка социально значимой деятельности, повышение престижа знаний и популяризация профессий.