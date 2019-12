Беларусь может возобновить импорт сирийских фосфатов

сообщило кубинское агентство Prensa Latina, пишет "Завтра твоей страны" . Об этом со ссылкой на генерального директора компании Башира Мансуракубинское агентство Prensa Latina, пишет





По словам руководителя The General Company for Phosphate and Mines, с частной фирмой подписан контракт стоимостью около 25 млн долларов на ремонт фосфатных рудников в районе Эш-Шаркии и Хнейфиса (недалеко от Пальмиры). Также Башир Мансур сообщил, что планируется подписать контракт с белорусской компанией «БелАЗ» на импорт техники стоимостью 15 млн долларов. Оплата за технику будет осуществляться фосфатами, добываемыми на этих рудниках.





Запасы месторождения, где планируют восстановить добычу фосфатов в течение двух ближайших лет, составляют почти 2 млрд тонн. До начала гражданской войны в 2011 году Сирия входила в пятерку стран-экспортеров этого сырья и сейчас намерена восстановить свои позиции на мировом рынке.





Беларусь импортировала сирийские фосфаты и до начала конфликта, и во время него.









По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2008 году, например, Беларусь импортировала сирийских фосфатов на сумму 9,3 млн долларов, в 2010 году – на 7 млн долларов, в 2011 – на 17 млн долларов.





В 2012 году на Гомельский химический завод поступило сирийских фосфатов на сумму 3 млн долларов, в 2013 – 7 млн долларов, а в 2015 году Сирия временно опередила даже главного поставщика этого ресурса в Беларусь — Россию. В 2015 году импорт из Сирии составил 16 млн долларов, из России – 15 млн. долларов. Но в этом же году сирийские власти утратили контроль над территорией вокруг Пальмиры, рудники были разрушены боевиками -исламистами. В течение 2016-2019 годов фосфаты в Беларусь поступают только из России и Марокко. В 2018 году общий объем импорта из этих двух стран составил около 74,5 млн долларов, в течение девяти месяцев этого года было ввезено продукции на 56 млн долларов: 47 млн из России, остальное – из Марокко.





Глава The General Company for Phosphate and Mines не назвал кубинскому агентству частную компанию, которая займется восстановлением рудников под Пальмирой.





The Bell со ссылкой на Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии напоминает, что два года назад работы по восстановлению крупнейших в стране фосфатных разработок месторождения Эш-Шаркия в Пальмире начинала компания «Стройтрансгаз». Ею владеет близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. Стороны подписали договор еще в 2016 году, когда сирийские правительственные части установили контроль над рудниками после захвата этой территории ИГ, но спустя несколько месяцев боевики снова вернулись в регион. Окончательно вытеснить их удалось лишь в мае 2017 года.





Недавно о том, что сирийские власти передали право на добычу и экспорт фосфатов российской компании «Стройтрансгаз», написала Financial Times. В самой компании, которая, как и ее владелец, находится под санкциями США, не комментируют планы по освоению фосфатных месторождений Сирии.