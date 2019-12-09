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Беларусь может возобновить импорт сирийских фосфатов

10.12.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках плана восстановления фосфатных рудников, разрушенных во время гражданской войны, сирийская The General Company for Phosphate and Mines планирует закупить крупную партию «БелАзов». Расплатиться за них сирийцы намерены фосфатами.

Об этом со ссылкой на генерального директора компании Башира Мансура сообщило кубинское агентство Prensa Latina, пишет "Завтра твоей страны".

По словам руководителя The General Company for Phosphate and Mines, с частной фирмой подписан контракт стоимостью около 25 млн долларов на ремонт фосфатных рудников в районе Эш-Шаркии и Хнейфиса (недалеко от Пальмиры). Также Башир Мансур сообщил, что планируется подписать контракт с белорусской компанией «БелАЗ» на импорт техники стоимостью 15 млн долларов. Оплата за технику будет осуществляться фосфатами, добываемыми на этих рудниках.

Запасы месторождения, где планируют восстановить добычу фосфатов в течение двух ближайших лет, составляют почти 2 млрд тонн. До начала гражданской войны в 2011 году Сирия входила в пятерку стран-экспортеров этого сырья и сейчас намерена восстановить свои позиции на мировом рынке.

Беларусь импортировала сирийские фосфаты и до начала конфликта, и во время него.


По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2008 году, например, Беларусь импортировала сирийских фосфатов на сумму 9,3 млн долларов, в 2010 году – на 7 млн долларов, в 2011 – на 17 млн долларов.

В 2012 году на Гомельский химический завод поступило сирийских фосфатов на сумму 3 млн долларов, в 2013 – 7 млн долларов, а в 2015 году Сирия временно опередила даже главного поставщика этого ресурса в Беларусь — Россию. В 2015 году импорт из Сирии составил 16 млн долларов, из России – 15 млн. долларов. Но в этом же году сирийские власти утратили контроль над территорией вокруг Пальмиры, рудники были разрушены боевиками -исламистами. В течение 2016-2019 годов фосфаты в Беларусь поступают только из России и Марокко. В 2018 году общий объем импорта из этих двух стран составил около 74,5 млн долларов, в течение девяти месяцев этого года было ввезено продукции на 56 млн долларов: 47 млн из России, остальное – из Марокко.

Глава The General Company for Phosphate and Mines не назвал кубинскому агентству частную компанию, которая займется восстановлением рудников под Пальмирой.

The Bell со ссылкой на Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии напоминает, что два года назад работы по восстановлению крупнейших в стране фосфатных разработок  месторождения Эш-Шаркия в Пальмире начинала компания «Стройтрансгаз». Ею владеет близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. Стороны подписали договор еще в 2016 году, когда сирийские правительственные части установили контроль над рудниками после захвата этой территории ИГ, но спустя несколько месяцев боевики снова вернулись в регион. Окончательно вытеснить их удалось лишь в мае 2017 года.

Недавно о том, что сирийские власти передали право на добычу и экспорт фосфатов российской компании «Стройтрансгаз», написала Financial Times. В самой компании, которая, как и ее владелец, находится под санкциями США, не комментируют планы по освоению фосфатных месторождений Сирии.
 
 
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В рамках плана восстановления фосфатных рудников, разрушенных во время гражданской войны, сирийская The General Company for Phosphate and Mines планирует закупить крупную партию...
 
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