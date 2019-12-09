Комедию со звездой сериала «Не родись красивой» покажут в Минске

Источник материала: Tut.by

Комедию о творческих муках «Это беспощадное искусство» покажут 18 декабря в КЗ Минск . В главных ролях замечены Глафира Тарханова и Петр Красилов.



Фото предоставлено организаторами

Кому из нас не хотелось побывать на месте знаменитых актеров театра? Прочувствовать, каково это — окунуться в атмосферу закулисья, пройти по красной ковровой дорожке и стать главной звездой на Бродвее. А как маняще звучит слово «Богема»?..

Но так ли просто быть актером, писателем или постановщиком величайших спектаклей? Где находить столько вдохновения и идей для реализации проектов, которые оценит критично настроенный зритель? На какие жертвы готов пойти человек, стремящийся к творческой реализации? Об этом, собственно, и будет спектакль.



Фото предоставлено организаторами

Талантливая игра актеров сделает ваш вечер невероятно веселым. В комедии задействованы Глафира Тарханова, российская актриса тетра и кино, известная своими ролями в сериалах «Громовы» и «Измены», а также главными ролями во других успешных кинопроектах; Петр Красилов, российский актер театра и кино, Лауреат приза зрительских симпатий, прославившийся своей ролью в «Не родись красивой»; Александр Пашков, российский актер театра и кино, известен ролями в сериалах «Ундина», «Воротилы», «Райские яблочки», «Между двух огней» и многих других; Анатолий Руденко, российский актер театра и кино, снимался в таких картинах как «Две судьбы», «Вчера закончилась война».

Когда: 18 декабря, 19.00 Где: КЗ Минск Сколько: от 35 до 140 рублей Купить билет

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