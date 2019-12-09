На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Источник материала: Виртуальный Брест

10.12.2019 года в 04-46 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома по ул. Промышленной в Барановичах.





По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили дым, идущий из квартиры на втором этаже. Со слов соседей, в квартире мог находиться человек.





Звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате квартиры в бессознательном состоянии из квартиры обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1952 года рождения. С предварительным диагнозом «Отравление продуктами горения, алкогольная интоксикация» спасенный госпитализирован.





Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены постельные принадлежности, внутренняя отделка жилой комнаты, закопчены стены и потолок в квартире.





Причина пожара устанавливается.