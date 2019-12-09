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На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

10.12.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10.12.2019 года в 04-46 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома по ул. Промышленной в Барановичах.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили дым, идущий из квартиры на втором этаже. Со слов соседей, в квартире мог находиться человек.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате квартиры в бессознательном состоянии из квартиры обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1952 года рождения. С предварительным диагнозом «Отравление продуктами горения, алкогольная интоксикация» спасенный госпитализирован.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены постельные принадлежности, внутренняя отделка жилой комнаты, закопчены стены и потолок в квартире.

На пожаре в квартире спасен житель Барановичей

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  10.12.2019 года в 04-46 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома по ул. Промышленной в Барановичах. По прибытии к месту...
 
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