Правоохранительные органы России обнаружили контрафактные запчасти для БелАЗов

Источник материала: Ежедневник





Контрафакт был обнаружен на одном из производственных складов в городе Белово Кемеровской области.

Как отмечает пресс-служба белорусского предприятия, в обнаруженных помещения старые запчасти от БелАЗов восстанавливались, а затем реализовывались под видом новых. Для восстановления имелась и необходимое оборудование: сварочные аппараты, токарные станки, пескоструйные аппараты. Однако все они лишь создавали видимость новой детали, что ставило под угрозу безопасность эксплуатируемой техники. Как впоследствии было установлено специалистами, восстановленные детали не могли выдержать необходимых нагрузок.

Как было установлено правоохранительными органами России, бывшие в употреблении запчасти поступали из пункта приема металлолома, куда сдавались иногда целые агрегаты к самосвалам.

Российской полиции удалось не только пресечь деятельность подпольного производства, но и проследить всю цепочку оборота контрафактных запасных частей, начиная от скупки до их реализации потребителям.