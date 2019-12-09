ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правоохранительные органы России обнаружили контрафактные запчасти для БелАЗов

10.12.2019 10:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Правоохранительные органы России обнаружили контрафактные запчасти для БелАЗов

Контрафакт был обнаружен на одном из производственных складов в городе Белово Кемеровской области.

Как отмечает пресс-служба белорусского предприятия, в обнаруженных помещения старые запчасти от БелАЗов восстанавливались, а затем реализовывались под видом новых. Для восстановления имелась и необходимое оборудование: сварочные аппараты, токарные станки, пескоструйные аппараты. Однако все они лишь создавали видимость новой детали, что ставило под угрозу безопасность эксплуатируемой техники. Как впоследствии было установлено специалистами, восстановленные детали не могли выдержать необходимых нагрузок.

Как было установлено правоохранительными органами России, бывшие в употреблении запчасти поступали из пункта приема металлолома, куда сдавались иногда целые агрегаты к самосвалам.

Российской полиции удалось не только пресечь деятельность подпольного производства, но и проследить всю цепочку оборота контрафактных запасных частей, начиная от скупки до их реализации потребителям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрафакт был обнаружен на одном из производственных складов в городе Белово Кемеровской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД самосвал разломал отбойник и вылетел с дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика