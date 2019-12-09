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Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

10.12.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лидеры стран «нормандской четверки» подписали итоговое коммюнике по завершению саммита в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе прописаны следующие позиции: обеспечение режима прекращения огня до конца 2019 года, разведение сил в трех новых точках в Донбассе к концу марта 2020 и открытие новых пунктов пропуска.

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Также была достигнута договоренность об обмене задержанными между Россией и Украиной. Передача пленных должна состояться до конца 2019 года по формуле «всех на всех».

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»

Кроме того, участники саммита выступили за интеграцию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, чтобы особый статус Донбасса действовал на постоянной основе. А вот вопрос о контроле официального Киева над внешними границами самопровозглашенных республик остался открытым.

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

На итоговой пресс-конференции все участники саммита отметили, что переговоры были плодотворными и диалог развивается в верном направлении. Также лидеры Германии, Франции, России и Украины подчеркнули важность реализации Минских соглашений. В тексте коммюнике подчеркивается, что они являются базисом работы в «нормандском» формате.

Через четыре месяца должна состояться следующая встреча «четверки». Вероятнее всего, она пройдет в Берлине и будет посвящена организации местных выборов в Донбассе.

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Люди в материале: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель
 
 
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Лидеры стран «нормандской четверки» подписали итоговое коммюнике по завершению саммита в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе...
 
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