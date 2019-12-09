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Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Густой смог от лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, накрыл Сидней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пляжи города почернели от пепла.
Продуктами горения усыпана вся береговая линия. Их слой в прибрежных водах достигает полуметра. Синоптики не обнадеживают: из-за низкого атмосферного давления и высокой температуры воздуха до конца недели дым над мегаполисом не развеется.
Лесной пожар уже приблизился к жилым районам административного центра. В штате Новый Южный Уэльс огнем охвачено более 2 миллионов гектаров леса.
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Новости Австралии. Густой смог от лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, накрыл Сидней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пляжи города почернели...
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