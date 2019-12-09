﻿ Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла

10.12.2019 11:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Густой смог от лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, накрыл Сидней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пляжи города почернели от пепла.

Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла

Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла

Продуктами горения усыпана вся береговая линия. Их слой в прибрежных водах достигает полуметра. Синоптики не обнадеживают: из-за низкого атмосферного давления и высокой температуры воздуха до конца недели дым над мегаполисом не развеется.

Лесной пожар уже приблизился к жилым районам административного центра. В штате Новый Южный Уэльс огнем охвачено более 2 миллионов гектаров леса.

Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла

Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла

Из-за лесных пожаров Сидней окутал густой смог, пляжи почернели от пепла

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Густой смог от лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, накрыл Сидней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пляжи города почернели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Моргулис: «Визы, я думаю, будет гораздо легче получать людям, которые будут стремиться поехать в Америку, посмотреть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика