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Моргулис: «Визы, я думаю, будет гораздо легче получать людям, которые будут стремиться поехать в Америку, посмотреть»

10.12.2019 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сейчас «шенген» по 35, а для белорусов это своеобразный подарок на Новый год. Возможен ли такой подарок на уровне снижения виз американских? Как бы там ни было, но Евросоюз вот этим демонстрирует желание сотрудничать и идти на сближение с Беларусью.  

Моргулис: «Визы, я думаю, будет гораздо легче получать людям, которые будут стремиться поехать в Америку, посмотреть»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Абсолютно верно. И я думаю, что это один из значительных шагов. И сейчас увеличится, по сведениям Госдепартамента, по сведениям министерства иностранных дел Беларуси, увеличится количество дипломатов в посольствах. Визы, я думаю, будет гораздо легче получать людям, которые будут стремиться поехать в Америку, посмотреть. Для того чтобы любить, надо знать. А если ты не знаешь, ты можешь заочно как-то ни любить, ни быть равнодушным. Поэтому я думаю, отвечая конкретно на Ваш вопрос, что это, действительно, очень важный звонок, который прозвенел для Беларуси. Показывая тем, что мы, всё-таки, открыли ворота, двери, как мы говорим по-английски, open door for Belarus, для Беларуси и для белорусов.

Люди в материале: Майкл Моргулис
 
 
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Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Сейчас «шенген» по 35, а для белорусов это своеобразный...
 
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