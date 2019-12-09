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Моргулис: «Визы, я думаю, будет гораздо легче получать людям, которые будут стремиться поехать в Америку, посмотреть»
Источник материала: СТВ
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
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Моргулис: «Визы, я думаю, будет гораздо легче получать людям, которые будут стремиться поехать в Америку, посмотреть»
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Сейчас «шенген» по 35, а для белорусов это своеобразный...
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