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Моргулис о наркомании: «Это страшная болезнь. Она коснулась даже когда-то и моей семьи – одного из членов»

10.12.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вопрос о легализации марихуаны: так, может быть, легализировать? Трава – не наркотики, всё будет замечательно? Как Вы считаете?

Моргулис о наркомании: «Это страшная болезнь. Она коснулась даже когда-то и моей семьи – одного из членов»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я считаю, во-первых, у многих людей в мире, в том числе, и в Беларуси заблуждение о том, что это, как бы, увлечение. Это болезнь, это страшная болезнь! Я с этим тоже сталкиваюсь, как президент фонда «Духовная дипломатия». Это страшная болезнь. Она коснулась даже когда-то и моей семьи – одного из членов. И я считаю, что самое главное в этом деле (конечно, человек, совершивший преступление, должен быть наказан) – первая стадия борьбы должна быть направлена на наркодельцов. Это бизнес, который увлекает молодых людей. Происходит деградация по всему миру, в том числе мы столкнулись на стыке двух времен: new generation – новое поколение и старое поколение. Мы никогда не поймём их до конца, они не поймут нас до конца. Но, тем не менее, мы знаем причину. Причина – это бизнес, который зарабатывает огромные деньги. Они подсаживают, как у вас говорят, людей.

Семья создаёт государство. Если сильные семьи, значит, государство сильное. Если в семье наркоманы, то государство слабеет.

Александр Шпаковский: «Никаких лёгких наркотиков нет. Есть только стартовые»

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Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Вопрос о легализации марихуаны: так, может быть,...
 
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