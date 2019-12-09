В Чили пропал военный самолет, на борту которого было 38 человек

Источник материала: СТВ

Новости Чили. В Чили пропал военный самолет, на борту которого находились 38 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно направлялось с военно-воздушной базы города Пунта-Аренас на антарктическую базу. Летевший туда персонал должен был осмотреть топливный трубопровод. Спустя полтора часа после взлета экипаж перестал выходить на связь.









В ВВС страны заявили, что пропавшее с радаров судно, вероятнее всего, потерпело крушение. Военные, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.