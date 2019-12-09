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В Чили пропал военный самолет, на борту которого было 38 человек

10.12.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чили. В Чили пропал военный самолет, на борту которого находились 38 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно направлялось с военно-воздушной базы города Пунта-Аренас на антарктическую базу. Летевший туда персонал должен был осмотреть топливный трубопровод. Спустя полтора часа после взлета экипаж перестал выходить на связь.

В Чили пропал военный самолет, на борту которого было 38 человек

В Чили пропал военный самолет, на борту которого было 38 человек

В ВВС страны заявили, что пропавшее с радаров судно, вероятнее всего, потерпело крушение. Военные, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.

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Новости Чили. В Чили пропал военный самолет, на борту которого находились 38 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно направлялось с...
 
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