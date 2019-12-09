Порядок приема денежных средств

Источник материала: Пинский Вестник

При продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, проведении электронных интерактивных игр юридические лица и индивидуальные предприниматели принимают наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки с применением кассового оборудования, модели (модификации) которого включены в Государственный реестр, и (или) платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов. Данный порядок применяется при внесении авансовых платежей, предварительной оплаты, задатка и денежных средств, принимаемых в качестве залога. При этом кассир обязан выдать каждому покупателю (потребителю) платежный документ (кассовый чек). КСА должны обеспечивать наличие в платежном документе информации, определенной в требованиях к кассовым аппаратам. Если данное требование не обеспечено, использование КСА не допускается.

В случаях, установленных законодательством, юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов, в частности:

- осуществления розничной торговли товарами в торговых объектах системы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;

- осуществления розничной торговли на торговых местах на рынках (за исключением продажи запасных частей к автомобилям) и ярмарках;

- осуществления разносной торговли товарами;

- выполнения работ, оказания услуг вне постоянного места осуществления деятельности;

- осуществления обучения несовершеннолетних;

- оказания разовых услуг, реализации бывшего в употреблении имущества, при которых прием наличных денежных средств осуществляется в кассу организации;

- оказания бытовых услуг (за исключением технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, хранения автотранспортных средств) в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих такие услуги, не более трех человек в одну смену;

- продажи (за исключением продажи в торговых объектах) продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства и рыболовства, оказания платных услуг населению юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, при этом расчет за реализованную продукцию и оказанные услуги производится наличными денежными средствами непосредственно в кассу юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- оказания услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и сдаче внаем (поднаем) жилых помещений (за исключением жилых помещений в гостиницах, санаториях, домах (базах) отдыха, оздоровительных центрах (комплексах), домах охотника), садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания;

- продажи товаров (за исключением их продажи в розничных торговых объектах, торговых объектах, осуществляющих оптовую продажу товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с законодательством.

В таких случаях (при осуществлении розничной торговли - если стоимость единицы продаваемого непродовольственного товара составляет либо превышает одну базовую величину) субъекты хозяйствования обязаны оформить в соответствии с законодательством каждый факт приема наличных денежных средств документом с определенной степенью защиты, информация об изготовлении и реализации бланка которого включена в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. Таким документом является квитанция о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем и платежных терминалов.

За нарушение установленного порядка приема денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) предусмотрена административная ответственность.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Пинску