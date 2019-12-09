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На центральной площади в Слуцке началась установка новогодней ёлки
10.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
10 декабря началась установка каркасной ёлки у зданий Слуцкого райисполкома. В этом году она практически
В украшении центральной пощади будет значительное отличие - безликие колонны по периметру площади заиграют новыми красками.
Кроме этого рядом с фигурой Деда Мороза на санях появится Снегурочка. Включить праздничную иллюминацию планируют 23 декабря.
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10 декабря началась установка каркасной ёлки у зданий Слуцкого райисполкома. В этом году она практически не будет отличаться от предыдущих.
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