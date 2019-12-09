На центральной площади в Слуцке началась установка новогодней ёлки

Источник материала: Слуцк Город





10 декабря началась установка каркасной ёлки у зданий Слуцкого райисполкома. В этом году она практически не будет отличаться от предыдущих.

В украшении центральной пощади будет значительное отличие - безликие колонны по периметру площади заиграют новыми красками.

Кроме этого рядом с фигурой Деда Мороза на санях появится Снегурочка. Включить праздничную иллюминацию планируют 23 декабря.



Slutsk-Gorod.by