Кроссоверы, угнанные в одну ночь у зампреда исполкома и начальника милиции в Шумилино, еще не нашли

Источник материала: Tut.by

Два автомобиля Hyundai Creta , угнанные ночью 2 декабря в Шумилино у начальника местной милиции и заместителя председателя райисполкома, пока не нашли. Об этом TUT.BY сообщили источники в городском поселке.





Напомним, в Шумилино за ночь угнали два почти новеньких Hyundai Creta 2017 и 2018 годов выпуска. Владельцы обоих кроссоверов — чиновники: местные зампред исполкома и начальник милиции. Об этом стало известно из соцсетей. В УВД информацию подтвердили.

Уголовное дело по факту угона расследует СК.

Стоят такие машины в салоне от 15 тысяч долларов.

Шумилино — городской поселок, в котором живет 7,5 тысячи жителей. Находится он недалеко от границы с Россией.