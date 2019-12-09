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Кроссоверы, угнанные в одну ночь у зампреда исполкома и начальника милиции в Шумилино, еще не нашли
Источник материала: Tut.by
Напомним, в Шумилино за ночь угнали два почти новеньких Hyundai Creta 2017 и 2018 годов выпуска. Владельцы обоих кроссоверов — чиновники: местные зампред исполкома и начальник милиции. Об этом стало
Уголовное дело по факту угона расследует СК.
Стоят такие машины в салоне от 15 тысяч долларов.
Шумилино — городской поселок, в котором живет 7,5 тысячи жителей. Находится он недалеко от границы с Россией.
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Уголовное дело по факту угона расследует Следственный комитет.
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