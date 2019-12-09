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Кроссоверы, угнанные в одну ночь у зампреда исполкома и начальника милиции в Шумилино, еще не нашли

10.12.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два автомобиля Hyundai Creta, угнанные ночью 2 декабря в Шумилино у начальника местной милиции и заместителя председателя райисполкома, пока не нашли. Об этом TUT.BY сообщили источники в городском поселке.


Напомним, в Шумилино за ночь угнали два почти новеньких Hyundai Creta 2017 и 2018 годов выпуска. Владельцы обоих кроссоверов — чиновники: местные зампред исполкома и начальник милиции. Об этом стало известно из соцсетей. В УВД информацию подтвердили.

Уголовное дело по факту угона расследует СК.

Стоят такие машины в салоне от 15 тысяч долларов.

Шумилино — городской поселок, в котором живет 7,5 тысячи жителей. Находится он недалеко от границы с Россией.

 
 
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