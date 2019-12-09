В Бобруйском районе электромонтер погиб от удара током

Источник материала: Аргументы и факты

Трагедия произошла 6 декабря. Бригада электромонтеров на подвижной автомотрисе проводила ревизию контактной сети на участке перегона Мирадино-Татарка в Бобруйском районе, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В 15.00 25-летний электромонтёр был смертельно травмирован электрическим током.