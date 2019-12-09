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В Бобруйском районе электромонтер погиб от удара током

10.12.2019 11:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бобруйском районе электромонтер погиб от удара током
Следственный комитет РБ

Трагедия произошла 6 декабря. Бригада электромонтеров на подвижной автомотрисе проводила ревизию контактной сети на участке перегона Мирадино-Татарка в Бобруйском районе, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В 15.00 25-летний электромонтёр был смертельно травмирован электрическим током.

Следователи с привлечением специалистов Департамента государственной инспекции труда, а также специальной комиссии Белорусской железной дороги осмотрели место происшествия, опросили работников организации, был назначен ряд экспертиз. 

В Бобруйском районе электромонтер погиб от удара током
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