В Бобруйском районе электромонтер погиб от удара током

Трагедия произошла 6 декабря. Бригада электромонтеров на подвижной автомотрисе проводила ревизию контактной сети на участке перегона Мирадино-Татарка в Бобруйском районе, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
В 15.00 25-летний электромонтёр был смертельно травмирован электрическим током.
Следователи с привлечением специалистов Департамента государственной инспекции труда, а также специальной комиссии Белорусской железной дороги осмотрели место происшествия, опросили работников организации, был назначен ряд экспертиз.