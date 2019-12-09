Кот лизнул хозяина, а тот решил лизнуть кота в ответ. Посмотрите, чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

Кошки часто лижут людей, особенно своих хозяев. В этом нет ничего необычного, но иногда люди идут на эксперименты. Мужчина из Техаса решил лизнуть своего кота и снял это на видео: просто взгляните на реакцию животного!