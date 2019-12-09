﻿ Американский бизнесмен хочет купить Челси у Абрамовича. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский бизнесмен хочет купить Челси у Абрамовича

10.12.2019 11:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Американский бизнесмен хочет купить Челси у Абрамовича

Американский бизнесмен Тодд Боэли, совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», предложил купить английский футбольный клуб «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Как сообщает газета Financial Times, Тодд Боэли сделал предложение в ноябре, но оно не соответствовало оценке стоимости клуба господином Абрамовичем — в 3 млрд фунтов стрелингов. Сколько предложил американский инвестор неизвестно.

Как пишет издание, господин Боэли до сих пор заинтересован в этой сделке. Его представитель отказался комментировать информацию.

Напомним, ранее Роман Абрамович отказался продавать «Челси» самому богатому бизнесмену Великобритании Джиму Рэтклиффу. Хотела купить футбольный клуб и американская фирма Silver Lake. По данным The Telegraph, господин Абрамович исключил любую возможность продажи «Челси». Источник издания рассказал, что бизнесмен «хочет быть с молодой командой, которая играет в хороший футбол и не обходится ему в целое состояние», пишет Коммерсант.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский бизнесмен Тодд Боэли, совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», предложил купить английский футбольный клуб «Челси» у российского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пережить зиму без солнца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика