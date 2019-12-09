ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мировая пропаганда»: Могилёвский завод снял ответ на фильм Nexta про Лукашенко

10.12.2019 11:19 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Российское предприятие «Омск Карбон Могилев», которое строят в Могилевском районе, оскорбилось фильмом Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы» (уже признан экстремистским). Оно выпустило свое – под названием «Анти-Нехта». По идее авторов, ролик должен объяснить, почему оппозиции так «невыгодна» экономически развитая Беларусь.

Завод «Омск Карбон Могилев» еще в стадии строительства, работы планируют закончить в 2020 году. Местные жители не раз выступали с протестами против возведения предприятия, потому что считают его вредным для здоровья (руководство завода с этим не соглашается). По этой причине «Омск Карбон Могилев» попал в сюжет Nexta – правда, всего на секунду. Но ответ воспоследовал.

В видео «Анти-Нехта», которое длится почти четыре минуты, проект блогера называют «созданным не в самых лучших традициях мировой пропаганды», а все факты из фильма – «слухами и сплетнями». Голос на фоне сменяющихся фотографий завода решительно не понимает, в чем опасность предприятия: «В том, что оно создает рабочие места? Строжайше следит за соблюдением экономического законодательства? Что бы там ни говорили такие же, как Nexta,  псевдоактивисты?»

В кадре даже появляется гендиректор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев, он объясняет экономическую выгоду завода. Противников объекта обвиняют в информационных атаках и попытках разрушить курс развития Беларуси, выбранный Александром Лукашенко, – а также намекают, что у таких людей есть «хозяева». В общем, смотрите, здесь еще много интересного:

Фото обложки: Юрий Друг, Новая Польша.

Читайте по теме: Читайте по теме: «90% людей хотят остаться анонимами. Все боятся, но многие даже не знают, чего». Большое интервью с создателем Telegram-канала NEXTA

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское предприятие «Омск Карбон Могилев», которое строят в Могилевском районе, оскорбилось фильмом Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы» (уже признан...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Подал в суд на вуз за запрет парковать самокат». Эти белорусы ездят на электротранспорте даже зимой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика