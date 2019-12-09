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«Мировая пропаганда»: Могилёвский завод снял ответ на фильм Nexta про Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Российское предприятие «Омск Карбон Могилев», которое строят в Могилевском районе, оскорбилось фильмом Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы» (уже
Завод «Омск Карбон Могилев» еще в стадии строительства, работы
В видео «Анти-Нехта», которое длится почти четыре минуты, проект блогера называют «созданным не в самых лучших традициях мировой пропаганды», а все факты из фильма – «слухами и сплетнями». Голос на фоне сменяющихся фотографий завода решительно не понимает, в чем опасность предприятия: «В том, что оно создает рабочие места? Строжайше следит за соблюдением экономического законодательства? Что бы там ни говорили такие же, как Nexta, псевдоактивисты?»
В кадре даже появляется гендиректор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев, он объясняет экономическую выгоду завода. Противников объекта обвиняют в информационных атаках и попытках разрушить курс развития Беларуси, выбранный Александром Лукашенко, – а также намекают, что у таких людей есть «хозяева». В общем, смотрите, здесь еще много интересного:
Фото обложки: Юрий Друг, Новая Польша.
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