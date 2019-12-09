«Мировая пропаганда»: Могилёвский завод снял ответ на фильм Nexta про Лукашенко

Источник материала: KYKY

Российское предприятие «Омск Карбон Могилев», которое строят в Могилевском районе, оскорбилось фильмом Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы» (уже признан экстремистским). Оно выпустило свое – под названием «Анти-Нехта». По идее авторов, ролик должен объяснить, почему оппозиции так «невыгодна» экономически развитая Беларусь.

Завод «Омск Карбон Могилев» еще в стадии строительства, работы планируют закончить в 2020 году. Местные жители не раз выступали с протестами против возведения предприятия, потому что считают его вредным для здоровья (руководство завода с этим не соглашается). По этой причине «Омск Карбон Могилев» попал в сюжет Nexta – правда, всего на секунду. Но ответ воспоследовал.

В видео «Анти-Нехта», которое длится почти четыре минуты, проект блогера называют «созданным не в самых лучших традициях мировой пропаганды», а все факты из фильма – «слухами и сплетнями». Голос на фоне сменяющихся фотографий завода решительно не понимает, в чем опасность предприятия: «В том, что оно создает рабочие места? Строжайше следит за соблюдением экономического законодательства? Что бы там ни говорили такие же, как Nexta, псевдоактивисты?»

В кадре даже появляется гендиректор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев, он объясняет экономическую выгоду завода. Противников объекта обвиняют в информационных атаках и попытках разрушить курс развития Беларуси, выбранный Александром Лукашенко, – а также намекают, что у таких людей есть «хозяева». В общем, смотрите, здесь еще много интересного:

Фото обложки: Юрий Друг, Новая Польша.