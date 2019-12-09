Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Источник материала: Ивьевский край

Добрая, праздничная благотворительная акция «Наши дети» торжественно шествует по Ивьевщине. В Ивьевском я/с-НШ в первый день акции зажглись разноцветными огоньками гирлянды на новогодней елке. Это мероприятие стало первым в учреждении образования, посвященном празднованию самых любимых и долгожданных детских праздников.









Как отметил директор Ивьевской я/с-НШ А. Романюк, выступая перед воспитанниками, учащимися и родителями, - задача республиканской акции «Наши дети» оказать помощь, поздравить с праздниками, окружить вниманием и заботой детей, в первую очередь, тех, кто по ряду жизненных обстоятельств в этом наиболее нуждается, а также максимально вовлечь ребят в праздничные мероприятия.

Зажечь огни на новогодней елке, поздравить ребят с началом новогоднего сезона пришли Дед Мороз со Снегурочкой, которые вызвали самые искренние эмоции у мальчишек и девчонок. Дети водили хороводы, пели песни и танцевали, рассказывали стихи и получали сладкие угощение от новогодних персонажей.

А затем небо над учреждением образования раскрасил праздничный фейерверк, свидетельствующий о том, что Новый год уже на старте и каждый день декабря будет насыщенным, интересным и практически праздничным.

























И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).