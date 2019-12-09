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Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

10.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Добрая, праздничная благотворительная акция «Наши дети» торжественно шествует по Ивьевщине. В Ивьевском я/с-НШ в первый день акции зажглись разноцветными огоньками гирлянды на новогодней елке. Это мероприятие стало первым в учреждении образования, посвященном празднованию самых любимых и долгожданных детских праздников.

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Как отметил директор Ивьевской я/с-НШ  А. Романюк, выступая перед воспитанниками, учащимися и родителями, -  задача республиканской акции «Наши дети»  оказать помощь, поздравить с праздниками, окружить вниманием и заботой детей, в первую очередь, тех, кто по ряду жизненных обстоятельств  в этом наиболее нуждается, а также максимально вовлечь ребят в праздничные мероприятия.

Зажечь огни на новогодней елке, поздравить ребят с началом новогоднего сезона пришли Дед Мороз со Снегурочкой, которые вызвали самые искренние эмоции у мальчишек и девчонок. Дети водили хороводы, пели песни и танцевали, рассказывали стихи и получали  сладкие угощение от новогодних персонажей.

А затем небо над учреждением образования раскрасил праздничный фейерверк, свидетельствующий о том, что Новый год уже на старте и каждый день декабря будет насыщенным, интересным и практически праздничным.

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Открывая дверцу новогодним чудесам. Акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).

 
 
Ссылка на источник 74
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Добрая, праздничная благотворительная акция «Наши дети» торжественно шествует по Ивьевщине. В Ивьевском я/с-НШ в первый день акции зажглись разноцветными...
 
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