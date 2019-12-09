«Подал в суд на вуз за запрет парковать самокат». Эти белорусы ездят на электротранспорте даже зимой

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY поговорил о безопасности, экономии и скорости с людьми, которые даже в суровый минус не прячут свой электротранспорт на балкон.





«Это не развлекаловка, а транспорт на любую пору года»

Игорь Сущенко на моноколеса «подсел» пять лет назад. Знакомство с тогда еще не распиаренным устройством получилось незапланированным. Моноколесо минчанин хотел перепродать, но потенциальный покупатель сказал: приобретет вещь, только если его обучат езде. Игорь был уверен: освоит устройство за вечер! На деле заняло больше трех недель.





— В интернете были красивые ролики того, как на моноколесах ездят китайцы. Но как они на него становятся — в сети не рассказывали. Я занимался на стадионе по 3−4 часа в день, много было синяков. Теперь понимаю, так делать нельзя.

То колесо Игорь все же продал. А себе купил новое — и стал ездить на нем по делам, а не использовать только для «покатушек».

Пару месяцев назад 34-летний минчанин даже запустил свою школу езды на моколесах.

— Оно дает эффект парения над землей, даже если ты весишь 127 кг, — смеется Игорь.





Он рассказывает, что моноколесо как чемодан с ручкой, можно брать с собой везде. В среднем Игорь проезжает 6−7 километров в день. Зимой делает перерывы только в гололед и большие снегопады типа «Хавьера». В остальном моноколесу не страшен минус. Правда, владельцу надо заботиться о его герметизации (которая в том числе защищает от соли и песка) и переобувке.

Скорость по городу — 22−30 км/ч. Время в пути до работы сильно зависит от погоды. В ливень или мокрый снег, например, Игорю нужно выезжать на 10 минут раньше. Из защитной одежды зимой — шлем с теплым шарфом под горло. И обязательно надо заботится о зарядке. Аккумулятора хватает ориентировочно на пять дней, но вопрос лучше держать на контроле: «чемоданчик» весит около 25 килограмм — и если заряда нет, транспорт придется нести на себе.





Игорь отмечает: моноколесо для него не развлекаловка, а транспорт на любую пору года.

— А еще важно соблюдать этикет. Если вы воспитанный человек, вы понимаете, что, если будете не спеша ехать на моноколесе, например, в торговом центре, — вам никто слова не скажет. Но смотреть будут как на идиота. Важно уважать других.

Добился, чтобы в вузе разрешили парковать электросамокат

21-летний Павел Альховик впервые опробовал электротранспорт два года назад. Приятель из Европы прилетел в Беларусь со своим моноколесом. Устройство у Паши сразу не вызвало «вау»-эффекта, но когда он понял, что порой так передвигаться быстрее, чем на общественном транспорте, захотел себе такую штуку.





— У меня есть права категории А, я могу водить мотоцикл, мопед. На категорию В не мечу — зачем она мне без машины? Одалживать автомобиль у отца каждый раз, когда нужно куда-то поехать, это бессмыслица, — рассуждает Паша.

После активного пользования моноколесом студент обзавелся и электросамокатом — теперь оба устройства помогают ему ездить по делам без перерывов на зиму. Если погода плохая — он выбирает для поездки моноколесо, с которым можно зайти в метро, если на улице сухо и морозно — ездит на самокате.

Паша помнит первую зиму на моноколесе: были проблемы с тем, чтобы его оседлать. Он падал, потому что не понимал, как «работает» резина в поворотах. Но с тех пор разобрался и освоился.

Сейчас Паша ездит каждый день в университет — около 30 минут в одну сторону. По времени примерно как на метро, только еще и психологически комфортнее.





— Не нужно толкаться в транспорте, смотреть, чтобы никто не наступил на ноги. Особенно утром — все недовольные, невыспавшиеся, злые. Еду, вижу, как люди стоят в заторах и ненавидят эту жизнь, а я качусь с ветерком. Думаю, они смотрят на меня в зеркало заднего вида и немного завидуют.

Экономическую целесообразность такого транспорта Паша не подсчитывал, но уверен, что это выгоднее, чем ездить по делам на общественном транспорте.

— Живу я не у самого метро, следовательно, минимум 2 рублей 50 копеек в день нужно потратить на транспорт туда-обратно. Если посчитать на несколько месяцев, выйдет прилично.

За электросамокатом перед зимним сезоном нужен чуть больший уход, чем за моноколесом: менять резину, делать гидроизоляцию. Еще один актуальный вопрос — хранение. Паше пришлось подавать в суд на собственный вуз: ему запретили парковать самокат в холле.





— Зимой пристегнуть к велопарковке на улице такой транспорт невозможно: литий-полимерный аккумулятор пострадает. В вузе начитались новостей — якобы самокаты взрываются. И провели параллель: оставлять самокат в холле — будто машину в здании университета припарковать. Но по ПДД Беларуси это не одно и то же. И когда на меня поступил приказ с запретом парковки, я подал заявление в суд. Через неделю мы с вузом примирились. Оставлять электротранспорт в холле мне разрешили.

«Самокат лучше, чем мучиться с парковкой»

Сергей Цвирко зимой часто ездит на автомобиле. Но в багажнике всегда есть моноколесо или электросамокат. Такая комбинация, поясняет минчанин, помогает не зависеть от парковки и быстро добираться до места назначения. А еще получать удовольствие от езды.





— Приехал в центр по делам, оставил машину подальше и подъехал — нет проблем. Или наоборот: даже недорогое устройство за 600−700 рублей позволит не щемиться на парковке возле дома и оставлять машину, скажем, в километре от него.

Ездит на электротранспорте Сергей до минус 10 и обязательно тогда, когда нет льда. Если на улице небольшой мороз — катается в повседневной одежде, если холоднее — надевает зимнюю одежду, как если бы собирался ехать кататься на сноуборде или лыжах.

Для души минчанин составляет маршруты не только по делу, но и чтобы насладиться городом. На автомобиле такого не испытаешь, да и в целом машина — это дорогое удовольствие. «Топливо, парковка, техобслуживание может обходиться в 400 рублей в месяц», — приводит цифры автовладелец.





Минчанин уверен, что на скорость электросамокатчиков провоцирует инфраструктура белорусских городов.

— У нас любят застройку микрорайонами — с широкими улицами и такими же широкими тротуарами, на которых людям проще разгоняться. А где-нибудь в западноевропейских городах нет таких мест, где можно поехать со скоростью 50 км/ч. Но первая причина быстрой езды, конечно, сами люди. Автомобилю не проблема разогнаться до 220 км/ч, но есть правила ПДД — и их привыкли соблюдать. Самокаты же даже сами производители пытаются ограничить по мощности, хотя она часто нужна не для разгона, а для того, чтобы ехать, например, в горку.

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