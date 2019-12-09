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Канье Уэст надел серебряный балахон и стал мемом

10.12.2019 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канье Уэст не смог остановиться после своей первой оперы «Навуходоносор» и сделал вторую. Она называется «Мария» и призвана быть чем-то вроде рождественской сказки, пишет medialeaks. Представление было показано 8 декабря в рамках ярмарки искусства Art Basel. Все актеры надели длинные серебряные комбинезоны и балахоны, а лица их были покрыты такого же цвета краской. Рэпер-режиссер-актер не отличался от них ни костюмом, ни гримом.

Фото Канье в блестящем наряде быстро разлетелись по Сети. И пользователи, склонные к иронии, не перестают шутит над репером. Серебряный цвет костюма натолкнул кого-то на мысль о Железном Дровосеке из старого фильма «Волшебник страны Оз».


Впрочем, персонаж из детской сказки — не единственный, с кем сравнивают Канье. Возможно, репер подглядел образ у статуи Свободы.


А может быть, Канье просто хочет быть супергероем изданий Marvel Comics и уже даже решил каким именно.


Персонажу, с которым сравнивают исполнителя, необязательно быть известным, чтобы сравнение получалось смешным:


Ещё люди сравнили Канье с его коллегой, который тоже любит блестящие балахоны. Этого парня зовут Си Ло Грин, и однажды он явился на церемонию вручения премии «Грэмми» весь в золотом.


А кое-кому этот Канье, потягивающий напиток из бокала, напомнил немного забытого Коляна Должанского из реалити-шоу «Дом-2».


А еще один пользователь показал, как выглядит человек на фото в тиндере и вживую:


 
 
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Представление было показано 8 декабря в рамках ярмарки искусства Art Basel.
 
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