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Стрельба в больнице в чешской Остраве - есть погибшие и раненые
Источник материала: Партизан
В одной из больниц чешского города Острава произошла стрельба.
Как сообщается в Twitter местной полиции, в результате четыре человека погибли, еще двое тяжело ранены, пишет
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Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку.
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В одной из больниц чешского города Острава произошла стрельба.
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