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Стрельба в больнице в чешской Остраве - есть погибшие и раненые

10.12.2019 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одной из больниц чешского города Острава произошла стрельба.

Как сообщается в Twitter местной полиции, в результате четыре человека погибли, еще двое тяжело ранены, пишет spektr.press.




Позже РИА Новости сообщило о 6 погибших.

Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку.
 
 
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В одной из больниц чешского города Острава произошла стрельба.
 
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