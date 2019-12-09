В Мозыре жителям частных домов раздадут бесплатные пластиковые контейнеры для сбора мусора

Источник материала: Mlife

Реализацией этой программы в Мозыре занимается Мозырский райжилкомхоз. Уже проведена закупка более 4,5 тысяч пластиковых контейнеров для частного сектора города.Платить за контейнеры не нужно. В каждом домовладении их будет два: один — для вторсырья, второй — для смешанных отходов. Чтобы получить их, домовладельцам необходимо с паспортом подъехать по адресу: 1-й переулок Малинина, 3д, и заключить с предприятием договор.По условиям договора гражданин обязан сохранять предоставленные ему в пользование контейнеры в целостности, соблюдать правила пользования контейнерами, вовремя выкатывать их для того, чтобы мусор вывезли, а в случае кражи – обратиться в милицию. Коммунальные службы берут обязательства в предусмотренные договором сроки обеспечить вывоз смешанных и вторичных материальных ресурсов.Подробности по тел.: 20-96-58, 25-47-58, 20-96-52.