ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре жителям частных домов раздадут бесплатные пластиковые контейнеры для сбора мусора

10.12.2019 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Реализацией этой программы в Мозыре занимается Мозырский райжилкомхоз. Уже проведена закупка более 4,5 тысяч пластиковых контейнеров для частного сектора города.

Платить за контейнеры не нужно. В каждом домовладении их будет два: один — для вторсырья, второй — для смешанных отходов. Чтобы получить их, домовладельцам необходимо с паспортом подъехать по адресу: 1-й переулок Малинина, 3д, и заключить с предприятием договор.

По условиям договора гражданин обязан сохранять предоставленные ему в пользование контейнеры в целостности, соблюдать правила пользования контейнерами, вовремя выкатывать их для того, чтобы мусор вывезли, а в случае кражи – обратиться в милицию. Коммунальные службы берут обязательства в предусмотренные договором сроки обеспечить вывоз смешанных и вторичных материальных ресурсов.

Подробности по тел.: 20-96-58, 25-47-58, 20-96-52.
mozyrjkh.by
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре каждому домовладельцу, проживающему в частном секторе, смогут предоставить в пользование 120-литровые пластиковые контейнеры для сбора коммунальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ему было 83 года. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика