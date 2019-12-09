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Ему было 83 года. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии

10.12.2019 12:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На 84 году жизни скончался Юрий Лужков. По информации РЕН ТВ, в одной из клиник города Мюнхена мужчине должны были проводить операцию на сердце. Лужков занимал должность Москвы 18 лет. 

Юрий Михайлович родился 21 сентября 1936 года в Москве. После школы окончил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Начинал карьеру с должности младшего научного сотрудника, а к 1986 году уже стал начальником управления по науке и технике Министерства химпромышленности СССР. 

В 1991 году Лужков был избран вице-мэром Москвы. Через год был назначен мэром. Юрий Михайлович занимал эту должность до 2010 года. За это время Москва значительно разрослась как важный экономический центр. 

Нынешний мэр российской столицы выразил свои соболезнования по поводу смерти Лужкова. 

«Ушёл из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – написал Сергей Собянин на странице в Twitter. 

Люди в материале: Юрий Лужков, Сергей Собянин
 
 
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На 84 году жизни скончался Юрий Лужков. По информации РЕН ТВ, в одной из клиник города Мюнхена мужчине должны были проводить операцию на сердце. Лужков занимал...
 
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