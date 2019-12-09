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В Минске задержали иностранца за серию краж в ТЦ

10.12.2019 12:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске задержали иностранца за серию краж в ТЦ
Фото из открытых источников

Правоохранители выяснили, что к хищению причастен 30-летний гражданин Российской Федерации.

Мужчину задержали на улице Мстиславской, когда тот выходил из торгового центра. При себе у него было обнаружено несколько единиц нового белья, которое он украл незадолго до задержания, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Фигурант дела заходил в понравившиеся ему магазины в ТЦ и незаметно для продавцов похищал вещи. За четыре дня преступнику удалось похитить куртку, пальто, сумку, пять единиц «умных часов», шесть портативных колонок и десять наименований нижнего белья. Общая сумма похищенного составила 3523 рубля.

На территории России задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

В Минске задержали иностранца за серию краж в ТЦ
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