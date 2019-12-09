В Минске задержали иностранца за серию краж в ТЦ

Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители выяснили, что к хищению причастен 30-летний гражданин Российской Федерации.

Мужчину задержали на улице Мстиславской, когда тот выходил из торгового центра. При себе у него было обнаружено несколько единиц нового белья, которое он украл незадолго до задержания, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Фигурант дела заходил в понравившиеся ему магазины в ТЦ и незаметно для продавцов похищал вещи. За четыре дня преступнику удалось похитить куртку, пальто, сумку, пять единиц «умных часов», шесть портативных колонок и десять наименований нижнего белья. Общая сумма похищенного составила 3523 рубля.