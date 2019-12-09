В Москве умер бывший мэр Юрий Лужков

Источник материала: Ежедневник





Юрий Лужков, бывший мэр Москвы, трижды избиравшийся на эту должность, скончался на 84 году жизни.

Информацию о смерти Юрия Лужкова подтвердил РИА Новости источник в горадминистрации. Согласно предварительной информации, Юрий Лужков скончался в больнице во время плановой операции на сердце.

Следует отметить, что 2016 году Юрий Лужков перенес клиническую смерть после сердечного приступа. Тогда врачам его удалось спасти.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве, то есть является коренным мосвичем. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности

В 1987 году стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

В 1990-м по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова Лужкова выдвинули на пост председателя Мосгорисполкома, а в июне 1991-го в связке с Поповым избрали вице-мэром Москвы.

Впервые мэром Москвы Юрий Лужков был избран в июне 1996 года, а затем еще три раза подряд – в декабре 1999 года, в декабре 2003 года.