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В Пинске горела баня
10.12.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 07 декабря в 19.00 в Пинске произошел пожар в бане по улице Богдановича.
По прибытию в 19-06 двух отделений на АЦ ПАСЧ №2 Пинского ГРОЧС было установлено, что из бани идет дым.
Огнем повреждено перекрытие, стены и имущество в бане. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
По информации ГРОЧС подготовила Наталья ЛЕШКЕВИЧ
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07 декабря в 19.00 в Пинске произошел пожар в бане по улице Богдановича. По прибытию в 19-06 двух отделений на АЦ ПАСЧ №2 Пинского ГРОЧС было установлено, что из бани...
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