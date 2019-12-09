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В Пинске горела баня

10.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> 07 декабря в 19.00 в Пинске произошел пожар в бане по улице Богдановича.

По прибытию в 19-06 двух отделений на АЦ ПАСЧ №2 Пинского ГРОЧС было установлено, что из бани идет дым.
Огнем повреждено перекрытие, стены и имущество в бане. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

По информации ГРОЧС подготовила Наталья ЛЕШКЕВИЧ
 
 
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07 декабря в 19.00 в Пинске произошел пожар в бане по улице Богдановича. По прибытию в 19-06 двух отделений на АЦ ПАСЧ №2 Пинского ГРОЧС было установлено, что из бани...
 
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