В Пинске горела баня

Источник материала: Пинский Вестник

07 декабря в 19.00 в Пинске произошел пожар в бане по улице Богдановича.

По прибытию в 19-06 двух отделений на АЦ ПАСЧ №2 Пинского ГРОЧС было установлено, что из бани идет дым.

Огнем повреждено перекрытие, стены и имущество в бане. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

По информации ГРОЧС подготовила Наталья ЛЕШКЕВИЧ