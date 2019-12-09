ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финляндией теперь полностью управляют женщины

10.12.2019 12:15 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В понедельник, 9 декабря, самым молодым премьер-министром в мире стала 34-летняя Санна Марин. Она заняла этот пост в Финляндии и возглавит кабинет министров страны сразу после ухода ее предшественника Антти Ринне. Таким образом, Финляндия сегодня – страна, которой правят молодые женщины, сообщает Refinery29.

Кроме того, у каждой из пяти основных политических партий Финляндии во главе будут женщины: 32-летняя Катри Кульмуни возглавляет Центристскую партию; 34-летняя Мария Охисало – Зеленую лигу; 32-летняя Ли Андерссон – Левый Альянс; 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон – Шведскую народную партию Финляндии.

В своем Twitter Александр Стубб, занимавший пост премьер-министра Финляндии с 2014 по 2015 год, даже написал: пять женщин у штурвала в правительстве показывают, что «Финляндия – современная и прогрессивная страна».

Новости дня
Новости разные
 
Канье Уэст надел серебряный балахон и стал мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика