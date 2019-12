Финляндией теперь полностью управляют женщины

Источник материала: KYKY

В понедельник, 9 декабря, самым молодым премьер-министром в мире стала 34-летняя Санна Марин. Она заняла этот пост в Финляндии и возглавит кабинет министров страны сразу после ухода ее предшественника Антти Ринне. Таким образом, Финляндия сегодня – страна, которой правят молодые женщины, сообщает Refinery29.

Кроме того, у каждой из пяти основных политических партий Финляндии во главе будут женщины: 32-летняя Катри Кульмуни возглавляет Центристскую партию; 34-летняя Мария Охисало – Зеленую лигу; 32-летняя Ли Андерссон – Левый Альянс; 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон – Шведскую народную партию Финляндии.

В своем Twitter Александр Стубб, занимавший пост премьер-министра Финляндии с 2014 по 2015 год, даже написал: пять женщин у штурвала в правительстве показывают, что «Финляндия – современная и прогрессивная страна».

My party is not in government, but I rejoice that the leaders of the five parties in government are female. Shows that #Finland is a modern and progressive country. The majority of my government was also female. One day gender will not matter in government. Meanwhile pioneers.