Источник материала: Ежедневник





Несмотря на то, что Александр Лукашенко не раз заявлял, что поддерживает позицию Украины по неделимости страны, на Генассамблеи ООН Беларусь опять проголосовала против резолюции по Крыму.

Как сообщило постоянное представительство Украины при ООН, Генассамблея ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ был инициирован и разработан 39 странами ООН, и поддержан 63 странами. Беларусь опять оказалась среди 19 стран, проголосовавших против.

Резолюция призывает Россию воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму и вывести из полуострова свои войска. Авторы документа выражают обеспокоенность по поводу того, что Россия использует захваченные территории для военных целей.

В резолюции также рекомендовано представителям иностранных государств не посещать территорию полуострова без согласования с Украиной.