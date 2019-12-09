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Беларусь опять проголосовала против резолюции по Крыму

10.12.2019 12:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь опять проголосовала против резолюции по Крыму

Несмотря на то, что Александр Лукашенко не раз заявлял, что поддерживает позицию Украины по неделимости страны, на Генассамблеи ООН Беларусь опять проголосовала против резолюции по Крыму.

Как сообщило постоянное представительство Украины при ООН, Генассамблея ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ был инициирован и разработан 39 странами ООН, и поддержан 63 странами. Беларусь опять оказалась среди 19 стран, проголосовавших против.

Резолюция призывает Россию воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму и вывести из полуострова свои войска. Авторы документа выражают обеспокоенность по поводу того, что Россия использует захваченные территории для военных целей.

В резолюции также рекомендовано представителям иностранных государств не посещать территорию полуострова без согласования с Украиной.

 
 
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Несмотря на то, что Александр Лукашенко не раз заявлял, что поддерживает позицию Украины по неделимости страны, на Генассамблеи ООН Беларусь опять проголосовала...
 
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