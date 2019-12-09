Супермодель Халима Аден: «Ни одна женщина не должна носить хиджаб вопреки своей воле»

Источник материала: Tut.by

В мире моды, где торжествует нагота и сексуальность, супермодель Халима Аден всегда выходит на подиум в хиджабе и сдержанных, закрытых нарядах. Фанатки восхищаются ее красотой и смелостью, критики осуждают за откровенные фотографии и считают, что правоверной мусульманке не место на подиуме. Беженка из Сомали, выросшая в чрезвычайно консервативной среде, всего за два года она сумела сделать головокружительную карьеру, став одним из самых узнаваемых лиц в мире моды.

Русская служба Би-би-си поговорила с первой в мире топ-моделью в хиджабе Халимой Аден о том, как ей удается совмещать модельную карьеру со строгими принципами ислама, а таже спросила у экспертов индустрии, с чем связан приход мусульманок в мир моды.

«Намаз в гримерке»

«Я стараюсь молиться пять раз в день, но получается не всегда, — говорит Халима. — Одно из моих ярких воспоминаний — я бегаю c ковриком для намаза во время Нью-Йоркской недели моды и ищу, где помолиться. Часто таким местом оказывается гримерка или съемочная площадка».

Я впервые встречаюсь с Халимой на бекстейдже Modest Fashion Week в Стамбуле. Окруженная фотографами и дизайнерами, в сопровождении личного менеджера и телохранителя, Халима не упускает возможности поговорить с любым человеком на ее пути и охотно делает селфи с персоналом шоу.

22-летняя Халима Аден — первая модель в хиджабе, которая снялась для обложки британского Vogue и появилась в буркини на страницах американского Sports Illustrated, где в основном снимаются полуобнаженные модели.

При росте всего 166 сантиметров — слишком миниатюрном для топ-модели — ее регулярно приглашают участвовать в показах люксовых брендов, включая Max Mara и Yeezy Канье Уэста. Два года назад она стала первой в мире моделью в хиджабе, заключившей контракт с одним из крупнейших модельных агентств IMG Models.

«Не меняй себя, измени правила игры», — говорит Халима. Ее цель — сделать индустрию моды более инклюзивной, открыв дорогу на подиум девушкам по всему миру, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности.

«Даже когда все плохо, если я не прошла кастинг, меня не взяли на какой-то показ, я не унываю, ведь со мной всегда моя вера. Она придает мне уверенность в себе и делает меня цельной».

Какой месседж в Коране она считает самым важным для себя?

«Никого не осуждать, поскольку судить может только Бог, поддерживать людей, любить их и помогать им, когда им хуже всего», — не задумываясь, отвечает Халима.

«Я выросла в лагере беженцев и прекрасно понимаю, что вся эта роскошная жизнь может в один момент закончиться, и я готова к этому».

«Кроме того, важная часть моей веры — то, как ты взаимодействуешь с теми, кто не разделяет твоих убеждений и кто смотрит на жизнь не так, как ты».

«Хиджаб прописан в модельном контракте»

Халима родилась в лагере беженцев в Кении. Ее семья родом из Сомали: в середине 90-х они бежали от одной из самых кровопролитных войн на африканском континенте. Ее мать шла пешком 12 дней, прежде чем попасть в Кению. Когда Халиме было шесть, она с мамой и братом переехала в США. Связь с отцом Халимы была потеряна во время войны.

«Мои друзья в Америке думали, что я сомалийская принцесса, потому что я рассказывала, как в Кении мы постоянно переезжали из одного дома в другой, — вспоминает Халима, семья которой обосновалась в штате Миннесота, где проживает крупнейшая в США сомалийская диаспора. — Они не знали, что дома, в которых мы жили, были сделаны из пластиковых бутылок и строительного мусора — всего, что могла отыскать моя мама, и рассыпались во время сильного ветра или дождя».

«Одноклассники насмехались надо мной. Они говорили, что я ношу платок на голове из-за того, что у меня грязные волосы, или отпускали шуточки про террористок. Но это средняя школа, сами понимаете», — пожимает плечами Халима.

Когда Халиме было 19, она стала первой в истории участницей конкурса «Мисс Миннесота», появившейся на сцене в хиджабе и буркини — полностью закрытом мусульманском купальном костюме.

«Мне всегда хотелось принять участие в конкурсе красоты, — говорит Халима. — Но я сомалийка, и никто из нас раньше этого не делал. После конкурса я рассказала подружкам, что можно носить буркини и чувствовать себя уверенно рядом с девушками в открытых купальниках. Хоть мы выглядим иначе, но никто не может лишить нас возможности попробовать себя в чем-то новом».

После конкурса Халима получила предложение о сотрудничестве от одного из крупнейших мировых модельных агентств IMG Models.

Она согласилась, но поставила условие: участвовать в съемках и выходить на подиум только в хиджабе: «Я носила хиджаб с детства, для меня это такая же незаменимая часть повседневного гардероба, как пара туфлей».

У Халимы строгие требования к одежде, которую она рекламирует. Ее вера не позволяет ей обнажать на людях ничего, кроме лица, кистей рук и ступней. Это прописано в ее модельном контракте.

«Я хочу облегчить работу дизайнерам, которые не привыкли к таким моделям, как я. Раньше я всегда возила с собой чемодан, под завязку набитый хиджабами, водолазками и леггинсами», — объясняет Халима.

«Я всегда путешествую со своим менеджером, и это всегда женщина. Когда на съемочной площадке одни мужчины, она помогает мне переодеваться».

Что такое Modest Fashion?

Modest Fashion — скромная, сдержанная или благопристойная мода — набирающий популярность тренд в женской одежде. Его точного определения не существует, и рамки заметно варьируются в разных странах и культурах. Но есть некоторые общие признаки:

Скромные и закрытые наряды, часто свободного покроя

Зачастую одежда скрадывает силуэт женщины, не выставляя напоказ ее сексуальность

Не связан с определенной религией, но особо популярен в мусульманской среде. Кроме того, пользуется вниманием среди последовательниц иудаизма, консервативных направлений в христианстве или тех, кто выбирает его исходя из личных предпочтений

«Недели сдержанной моды» проходят ежегодно во многих городах, включая Стамбул, Дубай, Лондон, привлекая все больше внимания со стороны дизайнеров, фэшн-брендов и покупателей

Рамки и критерии стиля определяются каждым носителем самостоятельно.

На некоторых показах для Халимы специально строят отдельную комнатку из высоких картонных стен, выкрашенных в черный цвет. Она — и гримерка, и раздевалка — скрывает Халиму от посторонних глаз.

«Я — мусульманка, и должна помнить об этом и вне подиума, — объясняет Халима. — Поэтому дизайнеры и организаторы мероприятий делают все возможное, чтобы у меня было свое небольшое помещение, где мне комфортно».

Очевидно, что индустрия создает для Халимы идеальные условия, однако нельзя не заметить, что остальные участницы «Недели сдержанной моды» переодеваются в общей комнате на глазах у всех.

Что она об этом думает?

«Некоторые из девушек не против, они привыкли к этому, — пожимает плечами Халима. — Даже при наличии такой комнатки, многие модели все равно предпочли бы быть вместе. Я не могу переодеваться на людях, поэтому мне нужно отдельное помещение. Я ведь прошу не так уж много».

«Если это не устраивает кого-то из дизайнеров, я всегда готова встать, развернуться и уйти».

«Мама думала, что я буду сниматься полуголой»

Мама Халимы до сих пор не разделяет выбора дочери и считает, что работа моделью идет вразрез с верой.

Консервативная мусульманка, она строго следует предписаниям ислама, одевается во все черное и старается держаться в тени.

«Мне не нравится, что Халима появляется в шумных местах, где вокруг нее собираются толпы и мужчины глазеют на нее», — сказала она в одном из редких интервью для Al Jazeera.

Но Халима уверяет, что это никак не вредит близким и доверительным отношениям в семье.

«Мама знает, что может доверять мне, — говорит Халима. — Она правильно воспитала меня, так что в глубине души она все равно на моей стороне. Она также понимает, что если что-то будет не по мне, я не буду с этим мириться, а просто скажу нет».

«В нашей среде никто прежде не слышал о работе модели, многие, включая мою маму, думали, что я буду сниматься полуголой, — продолжает Халима. — Но теперь все радуются моим успехам».

Тем не менее, мама Халимы не была ни на одном показе с участием дочери.

«Она не понимает модных трендов, я не виню ее за это. Для нее одежда — это что-то, что можно не задумываясь накинуть на себя и забыть об этом», — говорит Халима.

«Образование, семья, простая, обычная жизнь — то, чего она хотела бы для меня больше всего», — добавляет она.

Символ «сдержанной моды» или оскорбительница ислама?

Халима публикует фотографии со съемок, публичных выступлений и светских раутов у себя в «Инстаграме», где у нее миллион подписчиков.

Под каждой фотографией — десятки тысяч «лайков» и сотни комментариев.

Ее подписчики — в основном молодые мусульманки из разных стран по всему миру, для которых Халима — пример для подражания:

«Ты доказала, что можно одеваться сдержанно и быть красивой, спасибо!»

«Мы обожаем тебя, Халима, ты вдохновляешь весь мир».

Но пока одни фолловеры приходят в восторг от красоты Халимы, другие осуждают ее за откровенные фотосессии и «немусульманский» образ жизни.

«Прошу тебя, остановись, ты выставляешь нашу религию в неверном свете, тебе должно быть стыдно!» — пишет пользователь Min_xi.

«Девушка в хиджабе не должна ходить так, как ходишь ты на всех этих модных показах. Если ты действительно считаешь себя мусульманкой, тебе не стоит этого делать», — пишет пользователь _itsshahed__.

«Никто не может указывать мне, как вести себя благопристойно, — говорит в ответ на это Халима. — Каждый человек решает это для себя сам».

Халиму воспринимают в мире как лицо modest fashion — направления в женской моде, которое предполагает закрытые наряды, скрывающие сексуальность женщины.

Этот тренд вызывает особый интерес и в России, где есть целые регионы с исторической предрасположенностью к большей сдержанности в одежде. И, по словам экспертов, сейчас этот тренд набирает силу.

Modest fashion по определению не предполагает принадлежности к определенной религии, но в России большинство клиенток, предпочитающих облачаться в закрытые наряды, — мусульманки, говорит глава консалтингово-медийной платформы Modest Russia Диляра Садриева.

«Многим молодым девушкам, которым важно быть принятыми немусульманским обществом, приятно видеть Халиму как символ того, что и в хиджабе можно построить карьеру, и осознавать, что их ценности разделяет и поддерживает мейнстримовая фэшн-индустрия», — отмечает Диляра.

«С другой стороны, некоторые образы Халимы не вполне соответствуют религиозным канонам, которые она декларирует. Это отталкивает девушек, которые их строго соблюдают, — продолжает эксперт. — На некоторых фотографиях у Халимы неприкрыты ноги выше колена, полупрозрачные платья, эффектные, но вызывающие образы, это вызывает опасения и недовольство многих».

«Сдержанность и скромность должны достигаться не только и не столько посредством ношения платка и сдержанным стилем в одежде, но и в образе жизни в целом, в том числе в отказе от (или ограничении) «гламурного» образа жизни, — продолжает Диляра.

«Халима посещает много светских мероприятий, как того требует ее роль в шоу-бизнесе, где в том числе присутствует алкоголь, и у многих такой образ жизни может вызывать неприятие, вне зависимости от того насколько скромной является сама модель», — добавляет она.

«Хиджаб — мой личный выбор»

Хиджаб для многих — как в мусульманском мире, так и за его пределами — давно уже не просто элемент гардероба. Одни видят в нем символ закабаления и бесправия женщины, другие — возможность избежать ненужного внимания и знак внутренней свободы.

В некоторых странах женщина не может выйти на улицу без хиджаба, не боясь быть избитой или брошенной в тюрьму. Критики говорят, что, появляясь в хиджабе на подиуме и на обложках, Халима, вольно или невольно, пропагандирует его как непременный аксессуар для женщин в исламском мире, нормализуя подобные ограничения.

«Ни в одной стране мира ни одна женщина не должна надевать хиджаб против своей воли, и ни одна женщина не должна его снимать по принуждению. Я ношу хиджаб, потому что он делает меня красивой и придает уверенность в себе», — возражает на это Халима.

Я спрашиваю у Халимы, смогла ли бы она однажды выйти на подиум без хиджаба, чтобы показать женщинам, у которых нет свободы выбора, что такое возможно?

«Это бы шло вразрез и лишало смысла всю идею, — возражает она. — Если мы хотим жить в обществе, где у женщин есть право самим решать за себя, то просить меня об этом неправильно. Ведь это отнимает мое право надевать то, что делает меня красивой и уверенной в себе. А это мой хиджаб».

«Независимо от того, какой стиль в одежде вы выбираете, вы достойны уважения, поддержки и любви. Вот мой месседж».

Востребованный образ

В этом году сразу несколько люксовых брендов, включая Michael Kors и Burberry, представили коллекции, в которых присутствует хиджаб.

По экспертным оценкам, к 2023 году общий объем продаж одежды, ориентированной на исламский рынок, составит 361 млрд долларов — на треть больше, чем в 2017 году.

Связан ли успех Халимы с ростом популярности исламской моды?

Директор IMG Models Айван Брат так не считает: «Халима, в первую очередь, выдающаяся личность, как и все наши модели — от Карли Клосс и Джоан Смоллс до Джиджи Хадид».

«Она озаряет все вокруг своим присутствием. Если у вас плохой день, просто позвоните ей, — продолжает Айван, работающий в модельном бизнесе более 20 лет. — Мало быть самой красивой в комнате, нужно быть лучшей и обладать яркой индивидуальностью. У нее это есть».

По мнению профессора коммуникации и директора модельного агентства Metro Models Дэвида Ратмоко, медийная среда и политический дискурс оказывают давление на модные бренды: «Дизайнеры вынуждены представлять весь этно-культурный спектр в своих коллекциях, чтобы избежать обвинений в недостаточной инклюзивности».

«На протяжении многих лет модельные стандарты были однотипными. Времена изменились, и сейчас бренды вынуждены стремительно исправлять сложившийся дисбаланс», — добавляет он.

«Хочу, чтобы мама увидела мой показ»

Халима говорит, что если хочешь добиться изменений, нужно не меняться самой, а менять правила игры.

И, похоже, у нее получается. «Уже сейчас на подиуме можно увидеть много моделей в хиджабе, у нас в агентстве есть такие — думаю, это уже становится нормой», — говорит она.

«Всё, что мы слышим о женщинах в хиджабе, окутано негативом и сильно политизируется, — продолжает она. — Я хочу это изменить. Я — молодая девушка, я обожаю моду и дизайнерскую одежду, у меня есть душа и чувства, и я ничем не отличаюсь от любой другой».

Кажется, Халиме удалось достичь того, к чему она стремилась и о чем мечтала: известные дизайнеры выстраиваются в очередь для работы с ней, поклонницы следуют за ней с показа на показ, крупнейшие мировые СМИ снимают о ней фильмы и приглашают на интервью. Однако у модели есть еще одна мечта, которая пока не осуществилась:

«Я бы очень хотела, чтобы однажды моя мама сидела в первом ряду на моем показе. Но это должно быть самым большим шоу в моей жизни».

«Надеюсь, однажды это случится».