Кофе за 1 рубль и выступление музыкантов Большого театра: в Минске отметили запуск Apple Pay

Источник материала: Myfin

фото: Приорбанк

Тем, кто хотел поэкспериментировать и расплатиться с помощью нового сервиса, предлагали один из трех видов кофе: эспрессо, американо или капучино. Для расчета на кассе достаточно было поднести гаджет к терминалу. А подтверждалась покупка касанием пальца, взглядом на экран или паролем. Вся операция проходила мгновенно.

Неожиданным и приятным сюрпризом для посетителя, получившего чек об успешной оплате, стало эксклюзивное выступление музыкантов Большого театра. Они сыграли мелодии из популярных айфоновских рингтонов, аранжировку для которых написал дирижер театра Иван Костяхин. Кстати, послушать игру музыкантов могли владельцы и Android-смартфонов, которые снимали происходящее на видео и пересылали друзьям.

фото: Приорбанк

– Заранее эта акция широко нами не анонсировалась, тем не менее ею смогло воспользоваться более ста человек, – подвели итог организаторы. –Расплачивались преимущественно через iPhone, на втором месте, конечно же, Apple Watch.

Чтобы расплачиваться через Apple Pay, достаточно привязать данные банковской карточки в приложении Wallet на любом носимом устройстве Apple. В Приорбанке пояснили, что оплата с помощью Apple Pay доступна на куда более широком диапазоне устройств. Но ноутбуки и планшеты удобнее использовать для онлайн-покупок, а в магазинах, кафе и ресторанах популярны оплаты с помощью iPhone и Apple Watch.

фото: Приорбанк