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Кофе за 1 рубль и выступление музыкантов Большого театра: в Минске отметили запуск Apple Pay

10.12.2019 16:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Приорбанк

Тем, кто хотел поэкспериментировать и расплатиться с помощью нового сервиса, предлагали один из трех видов кофе: эспрессо, американо или капучино. Для расчета на кассе достаточно было поднести гаджет к терминалу. А подтверждалась покупка касанием пальца, взглядом на экран или паролем. Вся операция проходила мгновенно.

Неожиданным и приятным сюрпризом для посетителя, получившего чек об успешной оплате, стало эксклюзивное выступление музыкантов Большого театра. Они сыграли мелодии из популярных айфоновских рингтонов, аранжировку для которых написал дирижер театра Иван Костяхин. Кстати, послушать игру музыкантов могли владельцы и Android-смартфонов, которые снимали происходящее на видео и пересылали друзьям.

фото: Приорбанк

– Заранее эта акция широко нами не анонсировалась, тем не менее ею смогло воспользоваться более ста человек, – подвели итог организаторы. –Расплачивались преимущественно через iPhone, на втором месте, конечно же, Apple Watch.

Чтобы расплачиваться через Apple Pay, достаточно привязать данные банковской карточки в приложении Wallet на любом носимом устройстве Apple. В Приорбанке пояснили, что оплата с помощью Apple Pay доступна на куда более широком диапазоне устройств. Но ноутбуки и планшеты удобнее использовать для онлайн-покупок, а в магазинах, кафе и ресторанах популярны оплаты с помощью iPhone и Apple Watch.

фото: Приорбанк

Приорбанк предусмотрел и другие бонусы для пользователей сервиса. Так, при оплате покупки через Apple Pay до 17 декабря от 40 рублей банк вместе с Visa выдает промокод на 10 рублей. Эти 10 рублей можно потратить в кинотеатрах Silver Screen, магазинах «Гиппо» и «Белмаркет», онлайн-гипермаркетах e-dostavka, Gipermall и 21vek. Кроме того, их принимают закусочные Burger King, ветаптеки «Доктор Вет» и пиццерии Papa John’s.

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Необычная акция прошла в одном из минских торговых центров. Проходившие мимо посетители могли выпить чашечку кофе всего за 1 рубль и заодно послушать эксклюзивное...
 
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