Лукашенко и Медведев по телефону обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества между странами. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщается на сайте российского правительства.

Собеседники коснулись аспектов взаимодействия РФ и Беларуси на интеграционном направлении, а также вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества и энергодиалога.