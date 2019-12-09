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Лукашенко и Медведев по телефону обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества между странами. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщается на сайте российского правительства.

Собеседники коснулись аспектов взаимодействия РФ и Беларуси на интеграционном направлении, а также вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества и энергодиалога.

«Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере», – сообщили, в свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко и Медведев договорились продолжить контакты и «до нового года сверить часы по соответствующей проблематике».



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Президент Беларуси и премьер-министр России коснулись аспектов взаимодействия двух стран на интеграционном направлении, а также вопросов двустороннего...
 
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