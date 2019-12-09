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Лукашенко и Медведев по телефону обсудили вопросы интеграции и энергодиалога
10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества между странами. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщается на сайте российского правительства.
Собеседники коснулись аспектов взаимодействия РФ и Беларуси на интеграционном направлении, а также вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества и энергодиалога.
«Стороны обсудили итоги
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Президент Беларуси и премьер-министр России коснулись аспектов взаимодействия двух стран на интеграционном направлении, а также вопросов двустороннего...
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