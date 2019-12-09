Лукашенко: Курцов не поддерживаю, но серьезный рост цен на табак недопустим

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табак. В Минске глава государства провел совещание по развитию отрасли, сообщает «МИР 24».

«Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси. Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело – мое мнение, другое – самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы», – сказал Лукашенко.