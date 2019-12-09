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Лукашенко: Курцов не поддерживаю, но серьезный рост цен на табак недопустим
10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табак. В Минске глава государства провел совещание по развитию отрасли, сообщает «МИР 24».
«Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси. Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело – мое мнение, другое – самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы», – сказал Лукашенко.
В Беларуси производство и продажу табачных изделий контролирует государство. Доходы бюджета от этой отрасли составляют почти 600 миллионов долларов в год. Тем временем в Армении парламент принял в первом чтении законопроект о запрете на
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В Беларуси производство и продажу табачных изделий контролирует государство. Доходы бюджета от этой отрасли составляют почти 600 миллионов долларов в год.
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