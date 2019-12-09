Слуцкий социально-педагогический центр: «Забираем чужих детей, а отдаем – уже своих»

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцкий социально-педагогический центр попадают дети, нуждающиеся в государственной защите от самых близких людей – родителей. Здесь они накормлены, ухожены, с ними занимаются педагоги, пишет Минская правда.

Но каждый раз, когда открывается входная дверь, все мальчики и девочки поворачивают головы, в глазах – надежда: вдруг это мама? А настоящий праздник в приюте – когда дети возвращаются в семью.

Маленький Савелий мечтает управлять трактором, Арина хочет стать поваром, Иван – капитаном корабля, Ариана – водителем такси. Они показывают любимые игрушки, рассказывают, как ходили в цирк и что у них было на завтрак. Красивые, общительные, ухоженные. Но у каждого – своя непростая история.

— В 99,9% случаев у родителей проблемы с алкоголем. Многие оставляют своих детей одних, не заботятся о том, сыты, здоровы ли они, — рассказывает директор Слуцкого социально-педагогического центра Галина Шадура.

Сейчас здесь находятся 17 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Старшие ходят в школу, с младшими занимаются воспитатели, помощники воспитателей. Со всеми ребятами работают педагог-психолог, педагог социальный. Их окружают вниманием и заботой. Но каждый из них обязательно поинтересуется: а когда за мной приедет мама?

— Какие бы ошибки родители ни совершали, дети готовы простить им все. Они ждут своих мам и пап, знают, когда должен прий­ти автобус, на котором приедут родители. Им нужно просто иметь возможность прижаться к маме, залезть на колени к папе.

А наша главная задача – помочь родителям исправиться. Потому что эту связь между родителями и детьми не заменит никто и ничто, – объясняет Галина Викторовна. – Некоторым абсолютно неинтересно, как живут в центре их дети. Они не приезжают, не звонят. Но и в такой ситуации не опускаем руки: едем сами за мамой и папой, по дороге в магазине покупаем угощения и вручаем родителям, чтобы те проведали своих детей.

Задача работников центра – социальная реабилитация подопечных и помощь в воссоединении семьи. Мам и пап, которые имеют проблемы с алкоголем, направляют на лечение. После этого им помогают устроиться на работу, наладить быт, создать комфортные условия для ребенка.

— Стараемся достучаться до каждого родителя, помочь решить проблемы. Дети у нас могут находиться до шести месяцев. Если видим, что родители исправились, можем вернуть им ребенка. Если нет – дети направляются в замещающую семью.

65% детей возвращаются домой. Правда, далеко не всегда родители, которые, казалось бы, встали на путь истинный, могут устоять перед соблазном свернуть на кривую дорожку.

— Когда дети возвращаются к маме и папе, первые три месяца мы еженедельно контролируем семью, после еще три месяца ежемесячно навещаем. Их посещают на дому сотрудники учреждений образования, здравоохранения, представители местной власти. Но срывы бывают. И забирать детей повторно тяжелее. И для нас, и для детей, — рассказывает Галина Шадура. — Вот был у нас случай: мама бросила полуторамесячного ребеночка на чужих людей и сбежала.

Девочка попала в приют. Мы разыскали маму, она прошла лечение от алкогольной зависимости, устроилась на работу, появилась твердая установка на трезвый образ жизни. Мы вернули ей ребенка, полгода патроната прошли без проблем. В июле патронат закончился, а мы нет-нет да и навестим эту семью. И вот в октябре опять обнаруживаем ребенка брошенного, а мама фактически в невменяемом состоянии распивает в компании спиртное. Пришлось снова забрать ребенка.

Впрочем, немало примеров, когда родители, однажды оступившись, все же смогли взяться за ум.

— У мамы, которая живет в Слуцком районе, забрали маленькую дочку, около годика ей было. Когда пришло время принимать решение, собралась комиссия. Очень долго мы спорили, возвращать ребенка в семью или нет. В итоге все решилось в пользу мамы. Но при встрече я открыто сказала ей: «Голосовала против, потому что не верю тебе». Она ответила: «Я вам докажу, что не вру!» И вот уже в октябре, ровно через год, как мы вернули девочку в семью, заехали навестить. И эта мама мне признается: бывают моменты, когда хочется сорваться, но она вспоминает тот наш разговор и держится, — рассказывает Галина Шадура.