Источник материала: Кировец

Благотворительный телемарафон «Согреем детские сердца» состоится 13 декабря 2019 в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4» Могилев» и «Радио Могилев».

Телемарафон начнется в 14.00 и завершится в 20.30. За 6 с половиной часов с прямом эфире «Беларусь 4» Могилев» побывают более 50 гостей.

Марафон направлен на помощь нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям. Марафон призван оказать материальную помощь и привлечь внимание к проблемам этих категорий детей, а также подарить радость новогоднего праздника тем, кто лишен его в обычной жизни.

В этом году деньги собираются на создание комфортнойсреды в Бобруйской детской больнице и Могилевском доме ребенка. На медицинское оборудование для Весновского дома-интерната для детей-инвалидов и музыкальные инструменты для Мстиславской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи. А также на адресную помощь конкретным детям.

Телемарафон «Согреем детские сердца» проводится пятый год подряд. За средства, собранные в 2018 году приобретены:

аппарат ультразвуковой терапии для физиотерапевтического кабинета Весновского дома-интерната Глусского района стоимостью 2550 рублей.

Для детей с тяжелыми формами инвалидности приобретены:

— отсасыватель хирургический электрический Armed 7D (814 рублей);

— ванна надувная для купания ребёнка на кровати (298 рублей);

— 3 специализированные коляски для детей с ДЦП (8520 рублей).

Из средств марафона для Могилевского и Бобруйского городских ЦКРОиР приобретены подъемники лестничные гусеничные «БАРС-УГП-130» для организации подъема по лестнице детей инвалидов-колясочников (14 560 рублей).

Для воспитанников детских домов семейного типа Мстиславля, Осиповичей, Шклова приобретена и передана в дар электробытовая техника общей стоимостью 1110,09 рублей.

Ярким примером участия в марафоне стала акция «Музыка добра», организованная учащимися «Могилевской гимназии-колледжа искусств». В течение четырех дней юные музыканты, лауреаты и участники международных конкурсов играли в Универмаге «Центральный». У благотворительных концертов была цель — собрать деньги, чтобы осуществить в новогодние праздники желания тяжелобольных детей. За четыре дня благотворительных концертов удалось собрать более 2000 рублей.

Благодаря мероприятиям марафона и активной работе МОО РОО «Белорусский детский фонд» за 2018 год на благотворительные счета для лечения и реабилитации детей была перечислена общая сумма в размере 76519,49 рублей.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, ПЕРЕЧИСЛИВ СРЕДСТВА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ МОГИЛЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА.

ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НУЖНО НАБРАТЬ *222*5# ВЫЗОВ. АБОНЕНТ ПОЛУЧАЕТ СМС, С ЕГО СЧЕТА СПИСЫВАЕТСЯ 2 РУБЛЯ. ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ МОЖНО ТАКЖЕ НАБРАВ СТАЦИОНАРНЫЙ НОМЕР 8 902 215 11 11, СПИШЕТСЯ 3 РУБЛЯ.