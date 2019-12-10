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Чемпиона Европы по фигурному катанию подозревают в домогательствах к 13-летней девочке

10.12.2019 22:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский фигурист Морган Сипре подозревается в сексуальных домогательствах. По сообщениям СМИ, спортсмен два года назад отправил 13-летней девочке, которая занималась с ним на катке, фотографии своего полового органа, об этом сообщает Газета.ru.

В мире французского фигурного катания произошел серьезный скандал: чемпиона Европы Моргана Сипре, выступающего в парном катании с соотечественницей Ванессой Джеймс, подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.


Сипре и Джеймс. Фото: Алена Шукало, специально для TUT.BY

По информации USA Today, спортсмен два года назад с верифицированной страницы в Instagram отправил фотографии своего полового органа 13-летней американской фигуристке. Отмечается, что девушка тренировалась с ним на одном катке в Уэсли-Чапел, штат Флорида, где они и познакомились.

Родители потерпевшей рассказали, что хотели тогда обратиться в правоохранительные органы, однако история не получила широкой огласки из-за тренеров Сипре — Джона Циммермана и Сильвии Фонтаны. Специалисты якобы стыдили юную фигуристку и запугивали ее возможной травлей в социальных сетях, поскольку «ей никто не поверит». В частности, как уверяют представители девушки, тренеры выставляли ее виноватой, говоря, что «она симпатичная, а у мужчин есть свои нужды».

В тот момент Сипре вместе с Джеймс готовились к Олимпийским играм в Южной Корее. Впоследствии пара заняла пятое место в индивидуальном соревновании.

Имя предполагаемой жертвы сексуального насилия не называется. Сам фигурист от комментариев по этому поводу отказался. Однако уже известно, что Американский Центр безопасности спорта SafeSport начал расследование эпизода.

В деле, как оказалось, может быть замешан еще один взрослый подозреваемый. Согласно заявлениям родителей девушки, Винни Диспенза, еще один тренер, работающий на ледовом катке AdventHealth Center, говорил двум несовершеннолетним фигуристкам, включая пострадавшую, попросить у Сипре отправить им фотографии в обмен на обещание пиццы.

О снимках тренеры Циммерман и Фонтана узнали, находясь в гостях у Диспензы. Тогда все трое специалистов якобы стали просить молодую фигуристку не обращаться в полицию, а Диспенза, как утверждает девушка, угрожал ей тем, что она «больше никогда не будет кататься».

В распоряжении издания также оказалось и письмо, которое направил репетитор потерпевшей психологу Даре Бушман, которая работала с пострадавшей. Там приводится пересказ фигуристки слов Циммермана. Он говорит, что во Франции, где Сипре популярен, на нее навесят ярлык девушки, собирающей интимные фотографии.

Кроме того, тренер якобы пытался манипулировать ей, предостерегая, что она может испортить карьеру своему отцу-адвокату обвинениями в адрес известного спортсмена.

Тогда Бушман сообщила о произошедшем в полицию, а на следующий день, когда следователи нанесли визит семье потерпевшей, она отказалась свидетельствовать против фигуриста.

Циммерман, Фонтана и Диспенза до сих пор тренируют спортсменов на катке в Уэсли-Чапел. Сипре там по-прежнему периодически появляется.


Сипре и Джеймс. Фото: Алена Шукало, специально для TUT.BY

Сипре и Джеймс катаются в паре с 2010 года. В прошлом сезоне они показали лучшие результаты в карьере, завоевав шесть золотых медалей, включая золото чемпионата Европы.

Благодаря той победе спортсмены добились уникального достижения, став первой за 87 лет французской парой, выигравшей континентальное первенство. На чемпионате мира Сипре с Джеймс финишировали только пятыми, а в этом сезоне пропустили серию Гран-при.

 
 
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По сообщениям СМИ, спортсмен два года назад отправил 13-летней девочке, которая занималась с ним на катке, фотографии своего полового органа.
 
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