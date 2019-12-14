Пресс-тур польских туроператоров прошел по Каменцу

Источник материала: Навiны Камянеччыны

29 ноября с туристическим потенциалом нашего района познакомились представители турфирм из Польши. В сопровождении главного специалиста отдела по спорту и туризму райисполкома Виктора Кисляка гости побывали в Каменецкой башне, посетили Свято-Симеоновскую церковь и направились знакомиться с зеленой жемчужиной края – Беловежской пущей. Такое близкое знакомство польских туроператоров с достопримечательностями Каменетчины поможет развитию туристических связей в приграничье и поспособствует увеличению потока туристов, уверены участники встречи.















