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Пресс-тур польских туроператоров прошел по Каменцу
10.12.2019 13:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
29 ноября с туристическим потенциалом нашего района познакомились представители турфирм из Польши. В сопровождении главного специалиста отдела по спорту и туризму райисполкома Виктора Кисляка гости побывали в Каменецкой башне, посетили Свято-Симеоновскую церковь и направились знакомиться с зеленой жемчужиной края – Беловежской пущей. Такое близкое знакомство польских туроператоров с достопримечательностями Каменетчины поможет развитию туристических связей в приграничье и поспособствует увеличению потока туристов, уверены участники встречи.
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29 ноября с туристическим потенциалом нашего района познакомились представители турфирм из Польши. В сопровождении главного Сообщение Пресс-тур польских...
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