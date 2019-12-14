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Пресс-тур польских туроператоров прошел по Каменцу

10.12.2019 13:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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29 ноября с туристическим потенциалом нашего района познакомились представители турфирм из Польши. В сопровождении главного специалиста отдела по спорту и туризму райисполкома Виктора Кисляка гости побывали в Каменецкой башне, посетили Свято-Симеоновскую церковь и направились знакомиться с зеленой жемчужиной края – Беловежской пущей. Такое близкое знакомство польских туроператоров с достопримечательностями Каменетчины поможет развитию туристических связей в приграничье и поспособствует увеличению потока туристов, уверены участники встречи.

Пресс-тур польских туроператоров прошел по Каменцу

Пресс-тур польских туроператоров прошел по Каменцу

Пресс-тур польских туроператоров прошел по Каменцу

Пресс-тур польских туроператоров прошел по Каменцу

 
Теги: знакомства
 
 
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29 ноября с туристическим потенциалом нашего района познакомились представители турфирм из Польши. В сопровождении главного Сообщение Пресс-тур польских...
 
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