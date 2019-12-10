Седовласая возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу своей внешности

Источник материала: Tut.by

Художница Александра Грант, возлюбленная актера Киану Ривза, опубликовала в соцсетях пост, в котором объяснила критикам, почему не закрашивает седину.

Женщина выложила скрин статьи, в которой говорится, что постоянное окрашивание увеличивает риск развития рака молочной железы. Она призналась, что поседела в 20 лет и с тех пор красила волосы в различные цвета, пока у нее не проявилась непереносимость к токсинам, содержащимся в красках.

«Я согласна, что каждая женщина имеет право выбирать, как она будет выглядеть в том или ином возрасте. Но если женщины гибнут от стандартов красоты, то давайте поговорим об этих стандартах», — написала художница.

О том, что Киану Ривз встречается с Александрой Грант, стало известно в начале ноября. Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. 55-летний Ривз и 46-летняя Грант знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе.

Поклонники обрадовались, что Ривз, который был одинок почти 20 лет, нашел себе пару. Некоторые посчитали, что художница выглядит старше своего избранника и критиковали Грант за то, что она не красит седые волосы.