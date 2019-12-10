ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Седовласая возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу своей внешности

11.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Художница Александра Грант, возлюбленная актера Киану Ривза, опубликовала в соцсетях пост, в котором объяснила критикам, почему не закрашивает седину.

Женщина выложила скрин статьи, в которой говорится, что постоянное окрашивание увеличивает риск развития рака молочной железы. Она призналась, что поседела в 20 лет и с тех пор красила волосы в различные цвета, пока у нее не проявилась непереносимость к токсинам, содержащимся в красках.

«Я согласна, что каждая женщина имеет право выбирать, как она будет выглядеть в том или ином возрасте. Но если женщины гибнут от стандартов красоты, то давайте поговорим об этих стандартах», — написала художница.

О том, что Киану Ривз встречается с Александрой Грант, стало известно в начале ноября. Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. 55-летний Ривз и 46-летняя Грант знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе.

Поклонники обрадовались, что Ривз, который был одинок почти 20 лет, нашел себе пару. Некоторые посчитали, что художница выглядит старше своего избранника и критиковали Грант за то, что она не красит седые волосы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт Нацбанка: за $1 в Беларуси можно купить товаров в 3 раза больше, чем в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика