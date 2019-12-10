Работы по реконструкции моста через Пину вступают в завершающий этап

Источник материала: Пинский Вестник

Сегодня картина чем-то напоминает Тауэрский мост, только без башенок. Установлены русловые пролеты. Вот такая особенность теперешнего мостостроительства в Пинске: вначале появилась центральная часть сооружения, а уже к ней проложат береговые эстакады. Останется только соединить берега. Скоро поедем?!



Первый наш мост был стальной, второй - железобетонный, теперь - комбинированный. Практически всю осень собирали металлическую конструкцию, проверяли ее качество, а затем надвигами между опорами. Напомним, что именно в железобетонных русловых пролетах были выявлены дефекты, возникшие в процессе без малого 50-летней эксплуатации и ставшие причиной безотлагательной реконструкции моста. Теперь же от прежнего сооружения мало что останется. Все новое, усиленное, улучшенное. С улицы Белова видно, что идет расширение проезжей части. Демонтирован знак «Пiнск-1097», его должны перенести на южный побьем. Там уже установлен береговой железобетонный пролет. С каждой стороны остается выполнить по одному такому перекрытию. Погода и состояние реки благоприятствуют ходу работ.



Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА