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В сфере особого внимания: мониторинг школ, акция «Наши дети» и атмосфера новогодних праздников

11.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В сфере особого внимания: мониторинг школ, акция «Наши дети» и атмосфера новогодних праздников

На Гродненщине завершился мониторинг учреждений среднего образования, в ходе которого комиссии посетили 330 школ региона. Предварительные итоги мониторинга, целью которого был контроль за обеспечением безопасности пребывания в учебных заведениях, обсудили на оперативном совещании в облисполкоме.
 
– Безопасность – одно из главных требований к деятельности учреждений образования, - подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Именно поэтому мониторинг проводился в школах, хотя все они уже сдавали подобный экзамен на готовность перед началом учебного года. Задачей было посмотреть, как обеспечиваются безопасные условия  в ходе учебного процесса, выявить проблемные вопросы и определить пути их решения. 
 
Многое, на что обратили внимание комиссии, уже исправ
лено или исправляется. Это касается мелких вопросов, не требующих вложения больших сил и средств, но тем не менее важных для безопасности, сохранности зданий и сооружений, бесперебойного функционирования инженерных сетей. Что касается выявленных проблем, исправление которых требует времени и значительных средств, то здесь работы будут выполняться поэтапно, согласно составленным графикам.
 
В преддверии новогодних праздников традиционно стартовала благотворительнаяакция «Наши дети». В ее рамках в регионе пройдут около пяти тысяч мероприятий. Более тысячи детей соберет главная елка области, которая впервые пройдет в обновленной областной филармонии, лучших студентов соберет областной «Белый бал». Делегация Гродненщины примет участие в молодежном бале в столице страны с участием Президента Беларуси.

– Праздничную атмосферу создают яркие украшения городов и сел, вечерняя иллюминация, представления у елок, выездная торговля, все это нужно сделать красиво и достойно, чтобы люди в полной мере почувствовали новогоднее настроение, – отметил губернатор. 

"ГП".

 
 
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На Гродненщине завершился мониторинг учреждений среднего образования, в ходе которого комиссии посетили 330 школ региона. Предварительные итоги мониторинга,...
 
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