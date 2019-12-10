В сфере особого внимания: мониторинг школ, акция «Наши дети» и атмосфера новогодних праздников

Источник материала: Ивьевский край





На Гродненщине завершился мониторинг учреждений среднего образования, в ходе которого комиссии посетили 330 школ региона. Предварительные итоги мониторинга, целью которого был контроль за обеспечением безопасности пребывания в учебных заведениях, обсудили на оперативном совещании в облисполкоме.

– Безопасность – одно из главных требований к деятельности учреждений образования, - подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Именно поэтому мониторинг проводился в школах, хотя все они уже сдавали подобный экзамен на готовность перед началом учебного года. Задачей было посмотреть, как обеспечиваются безопасные условия в ходе учебного процесса, выявить проблемные вопросы и определить пути их решения.

Многое, на что обратили внимание комиссии, уже исправ

лено или исправляется. Это касается мелких вопросов, не требующих вложения больших сил и средств, но тем не менее важных для безопасности, сохранности зданий и сооружений, бесперебойного функционирования инженерных сетей. Что касается выявленных проблем, исправление которых требует времени и значительных средств, то здесь работы будут выполняться поэтапно, согласно составленным графикам.

акция «Наши дети» . В ее рамках в регионе пройдут около пяти тысяч мероприятий. Более тысячи детей соберет главная елка области, которая впервые пройдет в обновленной областной филармонии, лучших студентов соберет областной «Белый бал». Делегация Гродненщины примет участие в молодежном бале в столице страны с участием Президента Беларуси. В преддверии новогодних праздников традиционно стартовала благотворительная. В ее рамках в регионе пройдут около пяти тысяч мероприятий. Более тысячи детей соберет главная елка области, которая впервые пройдет в обновленной областной филармонии, лучших студентов соберет областной «Белый бал». Делегация Гродненщины примет участие в молодежном бале в столице страны с участием Президента Беларуси.

– Праздничную атмосферу создают яркие украшения городов и сел, вечерняя иллюминация, представления у елок, выездная торговля, все это нужно сделать красиво и достойно, чтобы люди в полной мере почувствовали новогоднее настроение, – отметил губернатор.

"ГП".