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На проспекте Независимости водитель KIA сбил девушку

11.12.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске водитель не заметил пешехода и совершил на него наезд, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: ГАИ

Авария произошла 11 декабря, около 11.30. Установлено, что водитель KIA Optima при повороте налево с с улицы Городской Вал на проспект Независимости сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому переходу на зеленый.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за ограниченного обзора.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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