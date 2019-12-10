|
На проспекте Независимости водитель KIA сбил девушку
Источник материала: Tut.by
В Минске водитель не заметил пешехода и совершил на него наезд,
Авария произошла 11 декабря, около 11.30. Установлено, что водитель KIA Optima при повороте налево с с улицы Городской Вал на проспект Независимости сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому переходу на зеленый.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за ограниченного обзора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)