На проспекте Независимости водитель KIA сбил девушку

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель не заметил пешехода и совершил на него наезд, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



Фото: ГАИ

Авария произошла 11 декабря, около 11.30. Установлено, что водитель KIA Optima при повороте налево с с улицы Городской Вал на проспект Независимости сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому переходу на зеленый.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за ограниченного обзора.