Обзор рынка облигаций за период 01.12 06.12.2019

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 01.12 – 06.12.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 82 сделки с облигациями, из них:
3 с государственными облигациями (4% от общего количества);
0 с облигациями Национального банка РБ (0%);
32 с облигациями остальных банков РБ (39%);
47 с корпоративными облигациями (57%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
"Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО Оп2
1000
USD
8
01.12.2022
16
8
ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп15
1000
EUR
30.11.2022
9
0
ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп14
1000
USD
30.11.2022
6
0
ЮФЛ
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп104
100
BYN
8
31.12.2024
8
7.99
ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп63
10
BYN
9.5
15.10.2021
4
9.24
ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70
1000
BYN
9
01.07.2021
4
8.73
ЮЛ
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 248. Валютная структура рейтинга представлена долларом США и евро, при этом было совершено всего 3 сделки с 2 бумагами.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили долларовые облигации "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО. На второй и третьей позиции расположились бумаги Конте Спа СООО, номинированные в евро и долларах США соответственно.
В денежном выражении общий объем сделок составил 62.94 млн.рублей, из них :
4.81 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (8% от объема);
0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);
56.76 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (90%);
1.37 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
ВГДО 248
1000
USD
5.5
14.11.2024
4.46
4.19
ЮФЛ
ВГДО 257
1000
EUR
4
05.05.2025
0.35
2.2
ЮФЛ
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
"Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО Оп2
1000
USD
8
01.12.2022
0.42
8
ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп16
1000
BYN
09.02.2025
0.26
0
ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп15
1000
EUR
30.11.2022
0.2
0
ЮФЛ
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Тип клиента***
Белинвестбанк ОАО Оп63
10
BYN
9.5
15.10.2021
35.65
9.24
ЮЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп100
1000
BYN
9.5
20.04.2026
8
9.37
ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп94
100
BYN
7
30.12.2019
5
7
ЮЛ
В рассматриваемом периоде в государственном сегменте практически отсутствовала какая-либо активность. Более 90% количества сделок и объема в денежном выражении сформировалось за счет активности в банковском и корпоративном сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 248. На второй позиции расположились ВГДО 257, номинированные в евро.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО.Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом в долларах, белорусском рубле и евро.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга представлена сугубо белорусским рублем.
Облигация, выпуск
Номинал
Валюта
купон, %
Объём выпуска, шт
Дата погашения
реализовано на 01.12, %
реализовано на 06.12, %
изменение, %
Клиент
АЙРОН ОДО Оп23
100
USD
6.5
30000
01.10.2023
22,72
22,72
0
ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп23
1000
USD
4
20000
02.06.2020
55
55
0
ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп25
2000
BYN
10
15000
27.01.2022
66,13
66,13
0
ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп28
5000
BYN
-
8000
25.04.2024
8,75
8,75
0
ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп33
5000
BYN
-
4000
22.05.2029
15
15
0
ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп110
100000
USD
4.5
40
22.08.2024
45
45
0
ЮФЛ
Белгазпромбанк ОАО О47
10000
BYN
-
20000
17.02.2022
66,25
66,25
0
ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12
1000
USD
4.7
10000
16.06.2022
50,89
51,69
0,8
ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп91
100
BYN
5.5
1000000
12.10.2022
58,26
58,26
0
ЮФЛ
БТА Банк ЗАО Оп20
1000
BYN
-
15000
05.02.2024
46
46
0
ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп19
5000
BYN
11.5
350
31.08.2032
52
52
0
ЮФЛ
ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Оп4
100
BYN
9
10000
30.04.2023
5,17
5,17
0
ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп5
500
USD
6.2
10000
12.01.2024
79,61
79,61
0
ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп6
500
USD
6.2
10000
12.01.2024
44,43
45,42
0,99
ЮФЛ
ЗАО "Универсам "Центральный" Оп4
1000
USD
6.5
2000
31.08.2027
36,2
36,2
0
ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп24
1000
USD
4.75
4000
29.11.2024
55,52
55,52
0
ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп25
1000
EUR
4.25
2000
01.11.2024
51,05
51,05
0
ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп37
1000
USD
6.5
2000
26.04.2027
69,15
69,15
0
ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп39
100
BYN
14
17000
28.04.2027
81,59
81,59
0
ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп40
1000
EUR
6.5
1000
05.11.2027
28,3
28,3
0
ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп42
100
BYN
14
250000
31.01.2020
48,5
48,5
0
ЮФЛ
ОДО "Белпромстрой" Оп1
10000
USD
5.25
200
03.09.2023
92,5
92,5
0
ЮФЛ
ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Оп1
1000
USD
6
2500
22.08.2025
40,92
41,32
0,4
ЮФЛ
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп1
100
BYN
17
5000
01.03.2021
68,46
68,46
0
ЮФЛ
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп2
100
USD
7.75
3500
02.09.2021
11,43
11,43
0
ЮФЛ
ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" Оп2
1000
USD
8
500
01.12.2022
0
40
40
ЮФЛ
ООО "Гамма Ритейл" Оп1
1000
USD
7.5
900
30.11.2028
25,56
25,56
0
ЮФЛ
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп2
100
USD
7.5
4500
10.06.2022
8,69
8,69
0
ЮФЛ
ООО "Открытая линия" Оп2
1000
BYN
13
500
21.05.2021
27
27
0
ЮФЛ
ООО "Производственная компания Ромакс" Оп5
100
USD
7
10000
03.06.2022
23,39
23,39
0
ЮФЛ
ООО "Риетуму Лизинг" Оп2
1000
USD
6
1000
30.09.2021
65,7
65,7
0
ЮФЛ
ООО "СтефЛайн" Оп1
500
USD
7.5
550
15.10.2023
8,36
8,36
0
ЮФЛ
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2
1000
USD
7
1000
14.08.2021
10,9
10,9
0
ЮФЛ
СИ-Трейдинг ООО Оп40
1000
BYN
-
10000
01.11.2024
0,3
0,3
0
ЮФЛ
СООО "Белвингрупп" Оп1
100
BYN
15
20000
15.10.2021
13,75
13,75
0
ЮФЛ
СП "Святовит" ООО Оп1
1000
USD
7
2000
29.11.2028
85
85
0
ЮФЛ
Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2
1000
USD
7
3000
14.07.2022
9,4
9,4
0
ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп100
100
BYN
10.5
1000000
31.10.2023
36,25
36,25
0
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп103
100
BYN
10
320000
31.12.2024
23
23
0
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104
100
BYN
8
780000
31.12.2024
58,24
60,05
1,81
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп105
100
BYN
9.5
1016000
31.12.2024
7,9
7,9
0
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп106
100
BYN
6
50000
06.03.2024
24,8
29,34
4,54
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп107
100
BYN
9
100000
06.03.2024
27,62
31,05
3,43
ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп93
100
BYN
10
280000
30.12.2019
54,1
54,1
0
ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп68
1000
BYN
9
100000
04.06.2020
56,59
56,59
0
ЮЛ
ЗАО "Банк "Решение" Оп10
1000
BYN
10.57
6000
27.03.2023
10,63
11,88
1,25
ЮЛ
ЗАО "Банк "Решение" Оп11
1000
BYN
11
4000
20.04.2023
69,95
69,95
0
ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп31
1000
BYN
9.5
40000
22.09.2022
29,2
29,2
0
ЮЛ
ОАО "Агролизинг" Оп11
100
BYN
-
100000
24.12.2019
70
70
0
ЮЛ
ОАО "СтатусБанк" Оп5
1000
EUR
-
5000
08.04.2025
80
80
0
ЮЛ
ОАО "СтатусБанк" Оп6
10000
BYN
-
1000
13.07.2023
18,8
18,8
0
ЮЛ
Первая неделя декабря прошла при минимальной активности инвесторов на биржевом рынке облигаций. Исходя из столь низких показателей, можно смело предположить, что в ближайшие недели показатели рынка скорректируются за счет существенного их прироста.
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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