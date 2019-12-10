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Обзор рынка облигаций за период 01.12 06.12.2019

11.12.2019 13:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 01.12 – 06.12.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 82 сделки с облигациями, из них:

  • 3 с государственными облигациями (4% от общего количества);
  • 0 с облигациями Национального банка РБ (0%);
  • 32 с облигациями остальных банков РБ (39%);
  • 47 с корпоративными облигациями (57%).


ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 248 1000 USD 5.5 14.11.2024 2 4.19 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 1 2.2 ЮФЛ


ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
"Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО Оп2 1000 USD 8 01.12.2022 16 8 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп15 1000 EUR 30.11.2022 9 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп14 1000 USD 30.11.2022 6 0 ЮФЛ


ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8 31.12.2024 8 7.99 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп63 10 BYN 9.5 15.10.2021 4 9.24 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 4 8.73 ЮЛ


ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 248. Валютная структура рейтинга представлена долларом США и евро, при этом было совершено всего 3 сделки с 2 бумагами.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили долларовые облигации "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО. На второй и третьей позиции расположились бумаги Конте Спа СООО, номинированные в евро и долларах США соответственно.

В денежном выражении общий объем сделок составил 62.94 млн.рублей, из них :

  • 4.81 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (8% от объема);
  • 0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);
  • 56.76 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (90%);
  • 1.37 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).


ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 248 1000 USD 5.5 14.11.2024 4.46 4.19 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 0.35 2.2 ЮФЛ


ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
"Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО Оп2 1000 USD 8 01.12.2022 0.42 8 ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп16 1000 BYN 09.02.2025 0.26 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп15 1000 EUR 30.11.2022 0.2 0 ЮФЛ


ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
Белинвестбанк ОАО Оп63 10 BYN 9.5 15.10.2021 35.65 9.24 ЮЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп100 1000 BYN 9.5 20.04.2026 8 9.37 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп94 100 BYN 7 30.12.2019 5 7 ЮЛ


В рассматриваемом периоде в государственном сегменте практически отсутствовала какая-либо активность. Более 90% количества сделок и объема в денежном выражении сформировалось за счет активности в банковском и корпоративном сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 248. На второй позиции расположились ВГДО 257, номинированные в евро.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО.Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом в долларах, белорусском рубле и евро.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга представлена сугубо белорусским рублем.

Облигация, выпускНоминалВалютакупон, %Объём выпуска, штДата погашенияреализовано на 01.12, %реализовано на 06.12, %изменение, %Клиент
АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6.5 30000 01.10.2023 22,72 22,72 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп23 1000 USD 4 20000 02.06.2020 55 55 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп25 2000 BYN 10 15000 27.01.2022 66,13 66,13 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп28 5000 BYN - 8000 25.04.2024 8,75 8,75 0 ЮФЛ
Альфа-Банк ЗАО Оп33 5000 BYN - 4000 22.05.2029 15 15 0 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп110 100000 USD 4.5 40 22.08.2024 45 45 0 ЮФЛ
Белгазпромбанк ОАО О47 10000 BYN - 20000 17.02.2022 66,25 66,25 0 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 10000 16.06.2022 50,89 51,69 0,8 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 100 BYN 5.5 1000000 12.10.2022 58,26 58,26 0 ЮФЛ
БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN - 15000 05.02.2024 46 46 0 ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп19 5000 BYN 11.5 350 31.08.2032 52 52 0 ЮФЛ
ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Оп4 100 BYN 9 10000 30.04.2023 5,17 5,17 0 ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп5 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 79,61 79,61 0 ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 44,43 45,42 0,99 ЮФЛ
ЗАО "Универсам "Центральный" Оп4 1000 USD 6.5 2000 31.08.2027 36,2 36,2 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 4000 29.11.2024 55,52 55,52 0 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 2000 01.11.2024 51,05 51,05 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 2000 26.04.2027 69,15 69,15 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 100 BYN 14 17000 28.04.2027 81,59 81,59 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 1000 EUR 6.5 1000 05.11.2027 28,3 28,3 0 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 100 BYN 14 250000 31.01.2020 48,5 48,5 0 ЮФЛ
ОДО "Белпромстрой" Оп1 10000 USD 5.25 200 03.09.2023 92,5 92,5 0 ЮФЛ
ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Оп1 1000 USD 6 2500 22.08.2025 40,92 41,32 0,4 ЮФЛ
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп1 100 BYN 17 5000 01.03.2021 68,46 68,46 0 ЮФЛ
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп2 100 USD 7.75 3500 02.09.2021 11,43 11,43 0 ЮФЛ
ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" Оп2 1000 USD 8 500 01.12.2022 0 40 40 ЮФЛ
ООО "Гамма Ритейл" Оп1 1000 USD 7.5 900 30.11.2028 25,56 25,56 0 ЮФЛ
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп2 100 USD 7.5 4500 10.06.2022 8,69 8,69 0 ЮФЛ
ООО "Открытая линия" Оп2 1000 BYN 13 500 21.05.2021 27 27 0 ЮФЛ
ООО "Производственная компания Ромакс" Оп5 100 USD 7 10000 03.06.2022 23,39 23,39 0 ЮФЛ
ООО "Риетуму Лизинг" Оп2 1000 USD 6 1000 30.09.2021 65,7 65,7 0 ЮФЛ
ООО "СтефЛайн" Оп1 500 USD 7.5 550 15.10.2023 8,36 8,36 0 ЮФЛ
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 1000 USD 7 1000 14.08.2021 10,9 10,9 0 ЮФЛ
СИ-Трейдинг ООО Оп40 1000 BYN - 10000 01.11.2024 0,3 0,3 0 ЮФЛ
СООО "Белвингрупп" Оп1 100 BYN 15 20000 15.10.2021 13,75 13,75 0 ЮФЛ
СП "Святовит" ООО Оп1 1000 USD 7 2000 29.11.2028 85 85 0 ЮФЛ
Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 1000 USD 7 3000 14.07.2022 9,4 9,4 0 ЮФЛ
АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 10.5 1000000 31.10.2023 36,25 36,25 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп103 100 BYN 10 320000 31.12.2024 23 23 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8 780000 31.12.2024 58,24 60,05 1,81 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп105 100 BYN 9.5 1016000 31.12.2024 7,9 7,9 0 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп106 100 BYN 6 50000 06.03.2024 24,8 29,34 4,54 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 9 100000 06.03.2024 27,62 31,05 3,43 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп93 100 BYN 10 280000 30.12.2019 54,1 54,1 0 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп68 1000 BYN 9 100000 04.06.2020 56,59 56,59 0 ЮЛ
ЗАО "Банк "Решение" Оп10 1000 BYN 10.57 6000 27.03.2023 10,63 11,88 1,25 ЮЛ
ЗАО "Банк "Решение" Оп11 1000 BYN 11 4000 20.04.2023 69,95 69,95 0 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 40000 22.09.2022 29,2 29,2 0 ЮЛ
ОАО "Агролизинг" Оп11 100 BYN - 100000 24.12.2019 70 70 0 ЮЛ
ОАО "СтатусБанк" Оп5 1000 EUR - 5000 08.04.2025 80 80 0 ЮЛ
ОАО "СтатусБанк" Оп6 10000 BYN - 1000 13.07.2023 18,8 18,8 0 ЮЛ


Первая неделя декабря прошла при минимальной активности инвесторов на биржевом рынке облигаций. Исходя из столь низких показателей, можно смело предположить, что в ближайшие недели показатели рынка скорректируются за счет существенного их прироста.

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
 
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